به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال ایران گفته می شود با پرداخت بیش از سه و نیم میلیارد تومان برای مدت دو سال "کارلوس کی‌روش" را به عنوان سرمربی به خدمت گرفته که با فرض اینکه این رقم درست باشد (اگر صحت نداشته باشد چندان هم با مبلغ واقعی اختلاف ندارد) این مربی پرتغالی سالیانه حدود دو میلیارد تومان دستمزد دریافت می کند.

این را در نظر بگیرید که در این فوتبال بازیکنانی هستند که یک میلیارد هم گرفته اند و بر کسی پوشیده نیست از آنجا که باشگاه های ما دولتی هستند پس این پول از جیب مردم هزینه می شود. با این وصف با یک حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید چنانچه ما برای کسی که سابقه حضور در تیم فوتبال منچستریونایتد به عنوان مربی و تیم فوتبال رئال مادرید به عنوان سرمربی را دارد و نیز تیم ملی پرتغال را هم در جام جهانی 2010 هدایت کرده، پول زیادی نپرداخته ایم.

یکی از خوشبختی های تیم های فوتبال این است که می توانند با صرف پول، بهترین مربیان جهان را هم به خدمت بگیرند کمااینکه به عنوان مثال کشور عربستان "فرانک ریکارد"ی را به خدمت دارد که سابقه قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا با بارسا را در کارنامه دارد. در واقع باید گفت کشورهایی مثل ایران که هرگز کار برنامه ریزی شده و مدون در خصوص فوتبال پایه نداشته اند و بازیکنان خوبی را تربیت نکرده اند، هرگز نمی توانند بازیکن به تیم های منچستر و رئال بدهند اما می توانند از این تیم ها مربی بگیرند.

حضور کی‌روش در فوتبال ایران در دراز مدت فواید بسیاری در بردارد. این مربی با انبوهی از تجارب، بی تردید از تمام مربیان ایرانی در جایگاه بالاتری قرار دارد. فوتبال ایران در بازی هایی که تا به امروز تحت مربیگری این پرتغالی انجام داده رشد چشمگیری داشته و منظم بازی کرده است. ادامه حضور کی روش و کی روش ها در این فوتبال به آنجا منتهی خواهد شد که بازیکنان بهتری به تیم ملی دعوت می شوند و اگر این اتفاق به طور هدفمند در سطح باشگاه ها هم صورت بگیرد، بازیکنان بهتری هم برای آینده خواهیم داشت. ارتباط و اطلاعات این گونه مربیان چه بسا حتی منجر به این شود که بازیکنان ما در لیگ های مطرح اروپایی بازی کنند.

فدراسیون فوتبال در موقعیت حساسی قرار دارد. کی روش انتخاب خوبی برای فوتبال ایران بوده و مسئولان فدراسیون هم باید به خواسته های این مربی که بی تردید خواسته های بجایی هم هست تن دردهند در غیر اینصورت او می رود و باز ما می مانیم و چالشی به اسم انتخاب مربی و ردیف شدن اسم هایی که پیش از این در این فوتبال موفق نبوده اند هرچند که ادعا دارند در حق آنها جفا شده است.