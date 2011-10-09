ستار زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اختلافی که بین وی و کادر فنی تیم فوتبال راه آهن به وجود آمد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: من اول فصل به خاطر علی دایی و باشگاه راه آهن قراردادم را سفید امضا کردم و حتی تاکنون قرارداد داخلی خود را نیز نگرفته ام. در حال حاضر زور دست آنهاست و هرکاری که بخواهند می توانند بکنند.

وی افزود: من هم اکنون در تهران هستم و قرار است امروز بعدازظهر جلسه ای با باشگاه داشته باشم. خودم اعتقاد داشته و از مسئولان باشگاه نیز انتظار دارم که دوستانه از راه آهن جدا شوم چون آنها با آبروی من بازی کردند به طوریکه در طی 24 ساعت تلفن منزل ما زنگ می خورد و از من می پرسند که مگر چه کار کرده ای؟ تعجب می کنم که چرا و چگونه این اتفاقات بلافاصله رسانه ای شده است؟

بازیکن تیم فوتبال راه آهن تاکید کرد: البته آقایان یقه مرا گرفته اند که زهر چشم از بقیه بازیکنان بگیرند بنابراین چون زور با آنهاست هر تصمیمی که بگیرند احترام می گذارم اما اگر حکم به ماندن من باشد یک ریال بابت جریمه نمی دهم. همانطور که گفتم بهتر است من به صورت توافقی و دوستانه جدا شوم چون نه من دیگر برای آنها بازیکن می شوم و نه دایی برای من سرمربی.

زارع خاطرنشان کرد: من در طول دوران فوتبالم حتی یک بار هم به کمیته انضباطی احضار نشده ام اما مانده ام چگونه آقایان این رفتار را نسبت به من انجام دادند؟ آقایان بگویند کدام مربی تاکنون با ستار زارع مشکل داشته است؟ من فقط از دایی این انتظار را نداشتم.

وی در این خصوص که سرمربی تیم فوتبال راه آهن گفته که زارع چند بار در تیم بی انضباطی کرده است گفت: من فقط دوبار در تمرین حاضر نشدم که یک بار مربوط بود به زمانی که تمرینات تیم تعطیل بود و من از دو نفر از هم تیمی هایم پرسیدم که آیا شنبه تمرین داریم یا یکشنبه؟ که آنها گفتند یکشنبه. بنابراین من به اتفاق آن دو بازیکن در تمرین شنبه تیم حاضر نشده و در تمرین یکشنبه حضور پیدا کردیم که این حرکت ما برای شرکت نکردن در تمرین روز شنبه به هیچ وجه برای به هم زدن نظم تیم نبود.

زارع همچنین خاطرنشان کرد: در بار دوم نیز یک روز من به دو نفر از بازیکنان گفتم که صبح تمرین داریم اما آنها گفتند که بعدازظهر تمرین داریم، بنابراین طبق صحبت و تاکید ایشان نتوانستیم درجلسه تمرین صبح حضور پیدا کنیم. ضمن اینکه برای حضورم در اردوی کیش نیزهماهنگ کرده بودم که یک روز دیرتر به اردو ملحق شوم.

زارع در خصوص اینکه چرا تاکنون در این خصوص با دایی صحبتی نداشته است گفت: دایی آدم بزرگی است و وقت ندارد با ما خرده پاها حرف بزند. خودشان می دانند من به خاطر ایشان سفید امضا کردم اما اینطوری دستمزدم را دادند. من نه سوگلی کسی در دوران بازیم بودم و نه با پارتی بازی بالا آمدم. فقط هرچه دارم از لطف خدا بوده است.