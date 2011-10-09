پاسخ دستجردی به صدر/ پزشک خانواده تنها راهکار ایجاد عدالت در سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی روز یکشنبه در حاشیه همایش جهاد اقتصادی در نظام سلامت که در مرکز همایشهای رازی برگزار شد در پاسخ به گلایه دکتر صدر از غیبتهای وزیر بهداشت در همایشهای نظام پزشکی، گفت: چون خیلی گرفتارم و مدام در سفر و برنامه هستم، نمی توانم در این قبیل گردهمایی ها شرکت کنم و اگر می توانستم حتما برای خودم خیلی مفید بود.

وی در ارتباط با انتقاد رئیس سازمان نظام پزشکی از نحوه اجرای برنامه پزشک خانواده و عجله وزارت بهداشت برای اجرای هرچه سریعتر این طرح در کشور، افزود: همه می دانند این طرح سال گذشته به صورت پایلوت در 3 استان کشور شروع شد و حدود 540 هزار نفر از جمعیت شهری در این استانها تحت پوشش قرار گرفتند تا مشکلات طرح را ببینیم.

وزیر بهداشت در همین زمینه ادامه داد: امسال با برنامه ریزی که صورت داده ایم می بایست طرح پزشک خانواده در مدت زمان برنامه 5 ساله در شهرهای کشور اجرا شود.

دستجردی تاکید کرد: البته اگر اعتبارات و همچنین سازمانهای بیمه گر کمک کنند، می توان این طرح را در مدت زمان کمتری اجرا و به پایان رساند.

وزیر بهداشت با اعلام اینکه برنامه پزشک خانواده برای 22.5 میلیون جمعیت روستایی کشور اجرا شده است، گفت: این طرح می بایست در مدت زمان 6 ساله برای 50 میلیون نفر جمعیت شهری اجرا شود و این زمان نه کوتاه است و نه طولانی. زیرا به نظر می رسد اگر غیر از این باشد مردم شهد شیرین برنامه پزشک خانواده را نخواهند چشید.

وی، کاهش هزینه های سلامت از جیب مردم و ایجاد عدالت در سلامت را تنها از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده ممکن دانست و افزود: با توجه به اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنایت ویژه ای به نظام ارجاع و پزشک خانواده دارند، جلسات بیشتری با مسئولان و مدیران این وزارتخانه خواهیم داشت تا بتوانیم زمینه های اجرای بهتر طرح را در سراسر کشور فراهم کنیم.