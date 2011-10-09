اجرای عملیات بیولوژیک علیه آفات در 14 محصول کشاورزی

رضا فتوحی در گفتگو با مهر به ارائه گزارشی درباره سموم پرداخت و گفت: 260 قلم سم در کشور با تنوع مختلف وجود دارد که از این میزان 97 درصد سموم کم خطر و متوسط خطر هستند.

رئیس سازمان حفظ نباتات در ادامه افزود: در این راستا برنامه ریزی سازمان حفظ نباتات این است که بتواند یک برنامه مدیریت تلفیقی آفات را در طول برنامه پنجم توسعه به 4 میلیون هکتار برسد.

وی بیان کرد: در حال حاضر برنامه مدیریت تلفیقی یک میلیون هکتار (نیمه شیمیایی و بیولوژیکی ) است، شورای سیاست گذاری مدیریت تلفیقی در کشور تشکیل شده که با تشکیل کمیته ای با حضور معاونت های تخصصی از جمله آموزش، تحقیقات، معاونت تولیدات گیاهی اقدامات مؤثری صورت گرفته است.

فتوحی اعلام کرد: درسال جاری اجرای عملیات کنترل بیولوژیک آفت در سطحی بالغ بر 300 هکتار از اراضی زراعی و باغی در سراسر کشور در رابطه با 14 محصول کشاورزی انجام شده است.

رئیس سازمان حفظ نباتات تصریح کرد: 7 محصول زراعی( برنج، پنبه، ذرت دانه ای، گوجه فرنگی، سویا، نیشکر، نخود دیم) و 7 محصول دیگر شامل (چای، توت، انار، پسته، سیب درختی، انگور) شامل عملیات بیولوژیک آفات شده اند.

