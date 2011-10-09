سرهنگ محمدرضا میرحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی اردوگاههای اجباری ترک اعتیاد در قم اظهار داشت: با پیگیریهای صورت گرفته با مقامات امنیتی استان و همچنین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این اردوگاهها در سطح استان دایر میشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۵۰ نفر از معتادان پرخطر از سطح استان جمعآوری شدند افزود: این افراد در یکی از اردوگاههای اجباری ترک اعتیاد استان که در ابتدای جاده اراک و در کنار پاسگاه ۱۰ نیروی انتظامی قرار دارد سازماندهی شدند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان قم مواد مخدر را یکی از معضلات خانوادهها و جامعه عنوان کرد و افزود: یکی از برنامههای نیروی انتظامی در 6 ماهه دوم سال اجرای مجدد طرح والعادیات است که در این راستا معتادان پرخطر، خرده فروشان جمع آوری خواهند شد.
میرحیدری به همکاری خوب مردم در این طرح با نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود: طرح مبارزه با اراذل و اوباش نیز از دیگر برنامههای نیروی انتظامی استان در نیمه دوم سال است که در این راستا نیز تلاش میشود عرصه بر این افراد که اکثرا از مهاجران هستند تنگ شود.
قم - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی انتظامی استان قم از راه اندازی اردوگاههای ترک اعتیاد به منظور جمع آوری معتادان پرخطر در قم خبر داد.
