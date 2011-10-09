جشنواره تئاتر ماه در کرمان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری استان کرمان شنبه شب در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره استانی تئاتر ماه در کرمان گفت: از بین 15 اثر متقاضی حضور در جشنواره تئاتر ماه 10 نمایش پذیرفته شدند.

عباس سالاری ادامه داد: از این آثار سه اثر در بخش مسابقه اجرا و هفت نمایش هم در حاشیه جشنواره مورد بازبینی قرار گرفتند.

سالاری گفت: بزرگترین ویژگی جشنواره هشتم همسویی موضوع نمایش ها با اهداف حوزه است.

سعید کشن فلاح، رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور نیز در این مراسم گفت: حضور فعال و با انرژی تماشاگران و گروه های شرکت کننده در جشنواره نشاندهنده زنده و پویا بودن تئاتر کرمان علی رغم مشکلات عدیده است.

بر اساس رای هیئت داوران هشتمین جشنواره استانی تئاتر ماه مهران سیفعلی به عنوان طراح صحنه از نمایش دویدن با کفش های زیتونی، علی محمد رادمنش به واسطه بازی در نمایش دویدن با کفش های زیتوتی، سپیده ایرانمنش برای بازی در نمایش پرده گل دار، رضا سلطانی بخاطر کارگردانی نمایش دویدن با کفش های زیتونی و رضا شاه کرم نویسنده نمایشنامه آقای قاضی صدایم را می شنوید به عنوان برگزیده های جشنواره معرفی شدند.

همچنین هیئت داوران نمایش دویدن با کفش های زیتونی را به صورت مشروط برای حضوردر هشتمین جشنواره سراسری معرفی کرد.



