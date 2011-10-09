به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در هفته های دهم تا دوازدهم تا روز هشتم آبان ماه پیگیری می شود، بعد از آن تیم های لیگ برتری فوتبال ایران به استراحت و تعطیلات اجباری می روند.



در واقع بعد از هفته دوازدهم مسابقات که روز هشتم آبان‌ماه به پایان می‌رسد، 20 روز به آغاز هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور باقی می‌ماند که باشگاه و کادر فنی تیم فوتبال صبا تلاش می‌کنند تا از فرصت باقی‌ مانده تا آغاز هفته سیزدهم بهترین بهره برداری را داشته باشند.



با تصمیم کادر فنی این اردو با این هدف تشکیل می شود که بازیکنان تیم فوتبال صبای قم از فرصت تعطیلی آمادگی بیشتری به منظور بازی حساس هفته سیزدهم با تیم فوتبال استقلال تهران و ادامه دیدارهای لیگ یازدهم استفاده کنند.



اندیشه کادر فنی و مدیریت نماینده فوتبال قم در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور این است که برای کسب آمادگی بیشتر بازیکنان خود بعد از بازی با صنعت نفت آبادان در هفته دوازدهم، این اردوی یک هفته ای را در جزیره کیش برگزار کنند.



با هماهنگی به عمل آمده بین مدیریت صبا و کادر فنی این تیم، اردوی تدارکاتی تیم فوتبال صبای قم در جزیره کیش از روز سیزدهم آبان ماه آغاز می‌شود و تا روز بیستم آبان ادامه دارد و این در حالیست که بعد از پایان این اردو تنها هشت روز به سیزدهمین بازی صبا در لیگ یعنی مصاف با تیم مطرح و مدعی استقلال تهران باقی مانده است.



از سوی دیگر صبایی ها در حالی قرار است که اردوی تدارکاتی و آماده سازی خود را در جنوب کشور و آب و هوای مطلوب جزیره کیش برگزار می کنند که پیش از آن سه بازی مهم با تیم های ذوب آهن اصفهان، شهرداری تبریز و صنعت نفت آبادان در پیش دارند.



به گفته عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال صبای قم، برنامه‌های آماده سازی تیم فوتبال صبای قم در اردوی تدارکاتی جزیره کیش تقویت قوای جسمانی و همچنین مرور تاکتیک های تیمی خواهد بود که به صورت منظم و با برنامه در دو نوبت صبح و عصر در کیش برگزار می شود.



اما نگاهی گذرا به عملکرد تیم فوتبال صبای قم در 9 هفته گذشته از یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور نشان می دهد که وضعیت صبا در جدول رده بندی لیگ برتر بسیار مطلوب است و مشخص است که این تیم در لیگ جدید تیمی منسجم و هماهنگ است.



صبای قم در حال حاضر با کسب 19 امتیاز تنها به دلیل تفاضل گل کمتر از تیم های 19 امتیازی تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران در مکان سوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور قرار گرفته است.