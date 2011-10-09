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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۰

معاون فرهنگی دانشگاه:

اعتبارات فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی 75درصد افزایش یافت

اعتبارات فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی 75درصد افزایش یافت

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی از افزایش 75 درصدی اعتبارات فرهنگی این دانشگاه در سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کریمی ‌نژاد در آستانه 18 مهرماه، هجدهمین سالروز تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از اعتبار 6 میلیارد تومانی برای مسائل فرهنگی این دانشگاه در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: این اعتبار به غیر از اعتباری است که در مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی در سطح کشور هزینه می‌شود. همچنین میزان اعتبار فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال گذشته حدود 5/3 میلیارد تومان بود.
 
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی از تصمیم جدید این دانشگاه در مباحث فرهنگی خبر داد و گفت: این دانشگاه تصمیم دارد با تشکیل شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی در مراکز علمی کاربردی با همکاری متقابل و بهره ‌گیری از دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه‌ها نسبت به توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های فرهنگی اقدام کند به گونه ‌ای که آثار این اقدامات در بین دانشجویان مشهود و قابل اندازه ‌گیری باشد.
کد مطلب 1428140

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