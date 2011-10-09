به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زنده "شب‌نامه"‌ 190 قسمتی به تهیه‌کنندگی کیوان مدنی هر شب از شبکه آموزش پخش می‌شود.

"شب‌نامه" برنامه‌ای علمی و کاوشی از موضوعات روز در حوزه‌های مختلف بهداشت و سلامتی، اقتصاد، حقوق، شهر و شهروند، خانواده و فرهنگ و هنر با حضور کارشناس از شبکه آموزش پخش می‌شود.

اجرای این برنامه برعهده محمدجعفر خسروی است و هر شب با موضوع جدید و با حضور کارشناس بحث و گفتگو انجام خواهد شد.

در برنامه امشب یوسف نوری مدیر کل مطالعات و فناوری اطلاعات در وزارت آموزش و پرورش مهمان برنامه هستند و پیرامون مدارس هوشمند بحث و گفتگو خواهد کرد.

"شب نامه" به غیر از جمعه‌ها به طور زنده ساعت 20 به مدت 45 دقیقه از شبکه آموزش پخش می‌شود