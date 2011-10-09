به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو امروز در مراسم افتتاح و راه اندازی همزمان 17 پروژه برق با بیان اینکه با دستور رئیس جمهوری قرار شده است به روستاها و شهرهای کشور به جای دو حامل انرژی یک حامل انرژی انتقال داده شود، گفت: در حال حاضر به طور همزمان بخش عمده ای از شهرها و روستاهای کشور علاوه بر برق از نعمت گاز طبیعی هم برخوردار هستند.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه انتقال همزمان گاز طبیعی و برق هزینه ها را افزایش می دهد، تصریح کرد: با دستور رئیس جمهوری مقرر شده است با انجام برنامه ریزی های کلان تغییر ساختارها و تغییر تجهیزات پخت و پز مردم تنها از یک حامل انرژی در این مناطق استفاده شود.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه با راه اندازی سامانه های دی جی امکان تبدیل گاز طبیعی به برق در مبادی ورودی شهرها و روستاها وجود دارد، اظهارداشت: اجرای این سیاست جدید علاوه بر کاهش هزینه ها اتلاف و هدر روی انرژی را در سطح شبکه سراسری را هم به همراه دارد.

نامجو با اشاره به سفر اخیر هیئت دولت به استان همدان از دستور رئیس جمهوری مبنی بر راه اندازی واحدهای تبدیل گاز طبیعی به برق خبر داد و افزود: در این سفر رئیس جمهوری با مخالفت با ساخت چند پست و خطوط انتقال برق تاکید کرد که با راه اندازی واحدهای دی جی برق جایگزین گاز طبیعی شود.

وی با اعلام اینکه رئیس جمهوری در این سفر با تاکید بر اینکه نباید برای گازرسانی به شهرها و روستاها انشعابات متعددی از شبکه گاز کشور ایجاد شود بیان کرد: با ایجاد مخازن ذخیره سازی گاز طبیعی باید گاز را به برق برای تامین انرژی مورد نیاز شهرها و روستاها تبدیل کرد.

نامجو همچنین با اشاره به سیاست های جدید وزارت نیرو برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح های صنایع آب و برق گفت: وام ها و تسهیلاتی از بانک اکو، بانک جهانی و فاینانس های خارجی تامین شده است ضمن آنکه در سال جاری منابع بودجه ای کافی برای اجرای پروژه های صنعت آب و برق پیش بینی شده است.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه الگوهای تامین منابع مالی در وزارت نیرو به طور کامل تغییر کرده است، خاطرنشان کرد: صنایع برق کشور از پتانسیل و ظرفیت های قابل توجهی برای سرمایه گذاری برخوردار هستند.