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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۲

جمشید وحید:

جوانگرایی در تیمهای جودو اصفهان در دستور کار قرار گرفته است

جوانگرایی در تیمهای جودو اصفهان در دستور کار قرار گرفته است

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم کاتای جودوی اصفهان گفت: در حال حاضر جوانگرایی در تیم اصفهان را در دستور کار قرار داده ایم تا بتوانیم با قدرت بسیار در میادین کشوری وبین المللی حضور یابیم.

جمشید وحید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:‌ در فصل گذشته تیم کاتای استان به مقام نائب قهرمانی رسید که بنده با 60سال سن به همراه پسرم در تیم منتخب اصفهان بودیم و امسال به دلیل جوانگرایی، محمد با رضا صفی فرم اجرا می کند.

وی ادامه داد: غلامعلی نیک اقبال و علیرضاجابری، محمدوحید و رضاصفی، مسعود احمدی و فرزاد ناطقی پور،مجتبی باجلان و سید رضا روحانی دیگر نفرات تیم استان هستند که باجلان و روحانی با داشتن 12 مدال آسیایی و برای اولین بار در رقابتهای جهانی آلمان به مدال نقره رسیدند و با این داشته ها تیم اصفهان می تواند درمسابقات کشوری آبان ماه یکی از سکوههای اول ودوم را کسب کند.

سرمربی تیم کاتای جودوی اصفهان اضافه کرد: از مسئولان ورزش می خواهیم بیش از گذشته رشته جودو را حمایت کند زیرا  این ورزش، ورزش المپیکی محسوب می شود و مدالش در جهان ارزش فراوانی دارد.

کد مطلب 1428161

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