جوانگرایی در تیمهای جودو اصفهان در دستور کار قرار گرفته است

جمشید وحید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:‌ در فصل گذشته تیم کاتای استان به مقام نائب قهرمانی رسید که بنده با 60سال سن به همراه پسرم در تیم منتخب اصفهان بودیم و امسال به دلیل جوانگرایی، محمد با رضا صفی فرم اجرا می کند.

وی ادامه داد: غلامعلی نیک اقبال و علیرضاجابری، محمدوحید و رضاصفی، مسعود احمدی و فرزاد ناطقی پور،مجتبی باجلان و سید رضا روحانی دیگر نفرات تیم استان هستند که باجلان و روحانی با داشتن 12 مدال آسیایی و برای اولین بار در رقابتهای جهانی آلمان به مدال نقره رسیدند و با این داشته ها تیم اصفهان می تواند درمسابقات کشوری آبان ماه یکی از سکوههای اول ودوم را کسب کند.

سرمربی تیم کاتای جودوی اصفهان اضافه کرد: از مسئولان ورزش می خواهیم بیش از گذشته رشته جودو را حمایت کند زیرا این ورزش، ورزش المپیکی محسوب می شود و مدالش در جهان ارزش فراوانی دارد.