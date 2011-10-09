به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه آثار 27 نفر از استادان مطرح این رشته هنری به نمایش در میآید. برای نخستین بار است که این استادان در یک نمایشگاه مستقل گرد هم میآیند.
در نمایشگاه مرکب استادان به طور میانگین از هر هنرمند 2 اثر با محوریت موضوع آیات قرآنی دیده میشود.
در این نمایشگاه آثار استادان: عباس اخوین، غلامحسین امیرخانی، جواد بختیاری، سیدرضا بنیرضی، مرحوم حسین تهرانی، محمد حیدری، کیخسرو خروش، محمد سلحشور، علی شیرازی، اسرافیل شیرچی، عبدالصمد صمدی، امیر احمد فلسفی، یدالله کابلیخوانساری، مجتبی ملکزاده، ایرج نعیمایی، فتحعلی واشقانیفراهانی و ... دیده میشود.
نمایشگاه خوشنویسی اساتید دوشنبه 18 مهر، ساعت 17، در نگارخانه خیال موسسه فرهنگی هنری صبا، گشایش می یابد.
این نمایشگاه تا 26 آبان همه روزه بجز ایام تعطیل، از ساعت 10 لغایت 18 ، میزبان عموم بازدیدکنندگان خواهد بود.
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