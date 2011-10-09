به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تعامل میان نخستین جشنواره تئاتر شمسه و سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر صبح امروز یکشنبه 17 مهر در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. در این نشست رحمت امینی دبیر جشنواره تئاتر فجر و دبیر علمی جشنواره تئاتر شمسه و محمد ثابت ایمان دبیر جشنواره شمسه حضور داشتند.

در ابتدای نشست ثابت ایمان به تشریح برنامه‌های شهرداری تهران برای برگزار ینخستین جشنواره تئاتر شمسه پرداخت و گفت: امروزه مطالعات شهرداری تهران بر 4 چالش اصلی آگاهی، اعتماد، اعتبار و مشارکت استوار است. این 4 مشخصه جشنواره شمسه نسبت به جشنواره های هم سطح خود است. هرکدام از حروف شمسه به یک معنی است. شین شمسه به معنی شهروند، میم به معنی محله، سین به معنی سرمایه اجتماعی و ه به معنی هویت است.

وی ادامه داد: این جشنواره در سطح محلات برگزار می شود، همچنین کسب مشارکت حداکثری شهروندان یکی از تفاوتهای اصلی این جشنواره نسبت به دیگر جشنواره‌است. توجه به مسائل و مشکلات شهری و بحث هویت و بازتولید فرهنگی در مقیاس محله از دیگر اهداف نخستین جشنواره شمسه است.

در ادامه رحمت امینی به بررسی دلائل تلفیق شدن جشنواره تئاتر شمسه در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر پرداخت و گفت: بخش تئاتر جشنواره شمسه حدود یک سال قبل تشکیل شد و ازهمان زمان بود که بحث تئاتر مشارکتی هم در جشنواره تئاتر فجر مطرح شد. چون شعار جشنواره تئاتر فجر "تئاتر برای همه" است. بنابراین در این دوره من به عنوان دبیر جشنواره قول می دهم که تئاتر برای همه را وارد عرصه تئاتر کشور کنم.

وی افزود: همان‌طور که می دانید تئاتر تعلیمی تربیتی حوزه فعالیت من است که زیرشاخه تئاتر پداگوژیک و تئاتر کاربردی به حساب می‌آید. بنابراین در این دوره از جشنواره قصد دارم تئاتر کاربردی را در جشنواره تئاتر فجر نهادینه کنم. معنی تئاتر برای همه این نیست که الزاما تماشاگران در سالن‌های نمایشی و از گروه‌های خاصی تئاتر ببینند. بلکه به این معنی است که مردم را به عنوان مخاطب تئاتر وارد تئاتر کنیم. تئاتر زمانی در کشور ما نهادینه می‌شود که به مخاطبش فکر کند.

امینی ادامه داد: جشنواره تئاتر شمسه در کلان شهری مثل تهران چگونگی ورود مردم به تئاتر را مطرح می‌کند. حدود یک سال است که در حال بررسی هستیم که چگونه می‌توان گروه‌های تئاتری و آماتور را در مناطق مختلف تهران به فعالیت واداشت. در حال حاضر 22 دانش‌آموخته تئاتر یک سال است که در منطقه هفت به صورت چراغ خاموش درحال فعالیت هستند.

دبیر جشنواره تئاتر فجر خاطرنشان کرد: اگر این طرح به موفقیت برسد قصد داریم در کنار جشنواره تئاتر فجر بخش تئاتر کاربردی را نیز وارد کنیم و در این بخش حتما به تئاتر پداگوژیک هم خواهیم پرداخت. تئاتر کاربردی تئاتر هدف محور نیست بلکه تئاتر فرایند محور است. چون بسیاری از معضلات اجتماعی، شهری و فرهنگی در قالب هدایتگری مثل کارگردان قابل حل شدن هستند. مسائلی مانند نظافت شهری، رفتارهای اجتماعی و یا چگونگی برخورد با همسایگان قابلیت مطرح شدن در تئاتر کاربردی را دارند.

وی افزود: با درگیر کردن افراد محله‌ها به این مقوله حداقل خانواده‌های 374 گروهی که درگیر این طرح هستند تئاتر را می‌شناسند. به این ترتیب تئاتر وارد خانواده‌هایی می‌شود که در خانواده شان دانشجوی تئاتر نیست. مجموعه تئاتر شهر همبه همه مردم به درستی معرفی می شود. جشنواره تئاتر شمسه در هفته اول برگزاری جشنواره تئاتر فجر ارائه می‌شود.

در بخشدیگری از این نشست ثابت ایمان گت: همیشه بین فضا و ایدهآل ذهنی هنرمند با مسائلی که در جامعه وجود دارد تفاوت وجود دارد. تلاش ما این است که در این جشنواره هنرمندان را از پیله خود بیرون آورده و از شعار هنر برای هنر به شعار هنر برای مردم برسیم.

امینی در پاسخ به این سوال که چگونه از عهده انجام چندین مسئولیت بر می‌آید گفت: نیرو سازی در تئاتر از اهداف هر مدیری است. تمام فعالیتهای جشنواره تئاتر شمسه بر عهده آقای مهدی مشهور است که از دانش‌اموختگان تئاتر هستند. من تنها به عنوان دبیر علمی جشنواره فعالیت دارم. واین سمت را قبل از قبولی دبیر جشنواره تئار فجر پذیرفته بودم. من تمامیت خواه نیستم. اما تا جایی که توان جسمی و روحی دارم این فعالیت‌ها را می‌پذیرم. اما تلاش می‌کنم فعالیتها را بین همه تقسیم ‌کنم .

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر دائمی بودن برگزاری جشنواره تئاتر شمسه و حضور آن در دوره‌های بعدی جشنواره تئاتر فجر با توجه به امکان تغییر دبیر گفت: امسال دو کمیته ارتباطات دانشجویی و کمیته ارتباطاتات کاربردی به جشنواره تئاتر فجر اضافه شده‌است. ما به غیر از برشت و بروک و کارگردانان شناخته شده آگوستوبال و فریر هم داریم که در حوزه‌های آموزشی فعالیت می کردند اما از شناخت آنها غافل هستیم.

وی ادامه داد: تئاتر شمسه قرار است در چشم‌انداز سالهای دیگر هم دیده‌شود. معتقدم که کمیته ارتباطات کاربردی نه تنها در جشنواره بلکه در مرکز هنرهای نمایشی هم باید نهادینه شود. اما از اینکه با تغییر دبیر این جشنواره بازهم زیر مجموع جشنواره تئاتر فجر باشد بی اطلاعم.

شمسه نیز پاسخ داد: جشنواره شمسه قرار است جزء برنامه‌های موظف شهرداری تهران شود. همچنین قرار است درجشنواره سال آینده شمسه، هشت شاخه جشنواره به سه شاخه تصویری، هنری و آئینی خلاصه شود.