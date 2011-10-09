حمایت از تولید تا تعادل قیمت شکر/ پرداخت خسارتهاى تنفسى به مرغداران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، صادق خلیلیان گفت: تا زمانی که قیمت شکر در بازار برای تولیدکننده و مصرف کننده متعادل نشود، سیاست های حمایتی خود را هم از تولید کننده و هم مصرف کننده ادامه می دهیم.

وزیر جهاد کشاورزی درباره کاهش تعرفه واردات شکر از سوی دولت اظهارداشت: میزان واردات شکر در پنج ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل به شدت کاهش پیدا کرده است و این نشان می دهد سیاست هایی که دولت برای تنظیم بازار شکر، کنترل واردات و در عین حال حمایت از تولید داخلی اتخاذ کرده، جواب داده است.

وی افزود: تولید شکر از مهرماه آغاز می شود که تعرفه آن هم از مهرماه افزایش پیدا می کند و تنظیم تعرفه ها به گونه ای است که ضمن حمایت از تولید داخلی، نیاز کشور هم باید تامین شود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بنابراین تا زمانی که قیمت شکر در بازار برای تولیدکننده و مصرف کننده متعادل نشود، سیاست های حمایتی خود را هم از تولید کننده و هم مصرف کننده ادامه می دهیم.

خلیلیان در پاسخ به سئوالی درباره پرداخت خسارت های ناشی از تلفات بیماری های تنفسی به مرغداران گفت: به کلیه مرغداری هایی که خود را بیمه کرده اند، خسارت ها از طریق بیمه و بر اساس مفاد قرارداد پرداخت شده است.

وی افزود: اما برخی از مرغداری ها خود را بیمه نکرده بودند و نتوانستند از این مزایا بهره مند شود. برای پرداخت خسارت آنها نیازمند مصوبه دولت هستیم تا مرغداری هایی که خود را بیمه نکرده باشند، صندوق بیمه بتواند خسارت آنها را پرداخت کند. ما منتظر هستیم که مصوبه دولت را در این زمینه دریافت کنیم.