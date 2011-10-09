پانزدهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش از خلیج عدن بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از 85 روز دریانوردی و طی بیش از هشت هزار کیلومتر دریایی صبح یکشنبه از خلیج عدن به ایران بازگشت و در اسکله منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس پهلو گرفت.

این ناوگروه از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران الوند و ناو جمهوری اسلامی ایران بوشهر تشکیل شده بود و طی ماموریت خود توانست امنیت بسیاری از کشتی های تجاری و نفتکش ایران را در خلیج عدن و شمال اقیانوس هند برقرار کند.

ناخدایکم الله یار مجدی فرمانده ناوگروه پانزدهم در مراسم استقبال از این ناوگروه که با حضور امیردریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش برگزار می شد، اظهار داشت: ناوگروه پانزدهم از روز 29 تیرماه امسال به خلیج عدن اعزام و در دریای عربی، تنگه باب المندب و دریای سرخ حضور یافت.

وی ادامه داد: ازجمله اهداف این ناوگروه نمایش اقتدار ایران در منطقه، ارسال پیام دوستی و صلح ایران به کشورهای منطقه، تامین امنیت کشتی های تجاری و نفتکش ایران و ارزیابی رزمی کشورهای حاضر در منطقه بود که خوشبختانه ناوگروه پانزدهم توانست اهداف پیش بینی شده را محقق کند.

مجدی با اشاره به رهگیری 60 فروند یگان نظامی توسط ناوگروه پانزدهم، عنوان کرد: همچنین ناوگروه پانزدهم توانست در طول ماموریت خود 963 یگان غیرنظامی را رهگیری و 51 فروند شناور نظامی و شش فروند بالگرد را شناسایی کند.

فرمانده پانزدهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش بازدید از بنادر کشورهای منطقه را یکی دیگر از برنامه های این ناوگروه عنوان کرد و بیان داشت: حضور سه روزه در بندر جیبوتی و بازدید از آن یکی از برنامه های ناوگروه پانزدهم بود که برای رساندن پیام صلح و دوستی ملت ایران انجام شد.