بیداری اسلامی شعله ای است که خرمن استکبار را به آتش خواهد کشید

به گزارش خبرنگار مهر، ‌علی نجاری پیش از ظهر یکشنبه در شورای اداری شهرستان هشترود گفت: فعالیتها و موفقیتهای جوانان ایران اسلامی در تمامی عرصه ها باعث شده است که آمریکا دست نیاز به سوی ایران باز کند و این ناشی از اتحاد و یکپارچگی مردم خصوصاً جوانان دانشمند است که با تلاش شبانه روزی خود به فکر اعتلای توان علمی کشور هستند و بدون توجه به تحریمها فشارهای قدرتهای غربی روز به روز شاهد موفقیتهای آنها درزمینه های گوناگون هستیم.

وی درادامه صبحت های خود به انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: هیچ یک ازمسئولان ادارات حق ندارند از بیت المال و خودروهایی که در اختیار ادارات است به نحو یک نامزد انتخاباتی استفاده کنند.

نجاری اضافه کرد: در صورت مشاهده، با این عمل برخورد قانونی خواهد شد.

وی ضمن انتقاد از وضعیت عمومی شهر از شهرداری خواست، نسبت به تمیزی و رفع سد معابر نهایت تلاش خود را به کار گرفته و از دیگر مسئولان ادارات نیز خواست که در تزئین و آرایش جلو ادارات خود به شهرداری کمک کنند تا شاهد شهر پاک و بدون آلایندگی باشیم.

فرماندارهشترود در زمینه تکریم ارباب رجوع نیز یادآور شد: ما وظیفه داریم نسبت به تکریم ارباب رجوع نهایت دقت را بکنیم چون آنها ولی نعمت های ما هستند اگر دیده شود که در یکی ازادارات در انجام امورات اداری و نیز تکریم ارباب رجوع کوتاهی شده برخورد قانونی با مسئول آن اداره خواهیم کرد.

نجاری تصریح کرد: جلساتی که برگزارمی شود و مصوباتی که در آن جلسات تصویب می شود حتماً بررسی و رسیدگی کنید و خودتان پیگیر مسائل ازمسئولان شهرستانی و استانی باشید.