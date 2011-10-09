تحکیم امنیت ملی به تقویت نیروی انتظامی وابسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی مهدوینژاد به مناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان قم ضمن تبریک این ایام به فرماندهان و کارکنان در دیدار با سردار مهدی توکلی فرمانده نیروی انتظامی استان قم اظهار داشت: یکی از پایههای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تأمین امنیت انتظامی است که بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی، یکی از نهادهایی است که در نظم بخشیدن به امور داخلی میتواند نقش مهمی ایفا کند، گفت: برخورداری از امنیت در زندگی اجتماعی، از آرمانهای دیرین بشری است. کابوس وحشتناکِ ترس ناشی از تجاوز، ظلم و تهدید، همواره عامل تلخ کامی، رکود، ناتوانی و نومیدی انسان در زندگی جمعی بوده است.
فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) ادامه داد: رهایی از این کابوس و احساس مصونیت در برابر عواملی که آرامش زندگی و حقوق خود و جامعه را به مخاطره میافکنده و زندگی، آزادی و مزایای مشروع زندگی انسان را تهدید میکرده، بیش از خود زندگی، محبوبیت داشته و برای بشر لذت بخش بوده است.
وی گفت: براین اساس، دین اسلام امنیت را یکی از اصول زندگی و حالتی پرهیزناپذیر در زندگی جمعی و عنصری ضروری در بهره وری از مزایا و مواهب حیات و نیز زمینه ساز تکامل و ارتقای بشر پنداشته و از آن با عنوان یکی از مقدسترین آرمانهای بشری و الهی یاد کرده است و در این میان، نیروی انتظامی، در ایجاد امنیت در کشور اسلامی ایران سهم به سزایی بر عهده دارد.
مهدوینژاد با بیان اینکه امنیت، از بزرگترین نعمتهایی است که بخش عمدهای از آن به دست نیروی انتظامی تأمین میشود، اظهار داشت: جایگاه و نقش نیروی انتظامی در پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی، در کنار دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست.
وی ادامه داد: در این میان، بزرگترین وظیفه این نیرو بر اساس سخنان مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، پاسداری از ارزشهای اصیل انقلاب اسلامی است و تحقق این وظیفه بزرگ، در سایه راهکارهایی به دست میآید که مهمترین آنها عبارتند از: اتکال به خدای متعالی در کلیه امور، اعتقاد راسخ به ولایت فقیه، ملاک عمل قرار دادن قانون، مقررات و شرع در انجام وظایف و رعایت کردن شئونات اسلامی.
قم - خبرگزاری مهر: سردار مهدی مهدوینژاد تحکیم و استواری امنیت ملی را به تقویت نیروی انتظامی وابسته دانست و گفت: هرگونه تضعیفی که متوجه نیروی انتظامی شود، بر امنیت ملی تأثیر سوء میگذارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی مهدوینژاد به مناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان قم ضمن تبریک این ایام به فرماندهان و کارکنان در دیدار با سردار مهدی توکلی فرمانده نیروی انتظامی استان قم اظهار داشت: یکی از پایههای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تأمین امنیت انتظامی است که بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است.
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