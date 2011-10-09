تشکیل کارگروه جهاد اقتصادی در نظام سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن آقاجانی روز یکشنبه در آغاز همایش جهادی اقتصادی در نظام سلامت که با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر بهداشت و معاونان و مدیران این وزارتخانه در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، افزود: انسان سالم محور توسعه است و اگر سلامت انسان تضمین نشود هیچ فعالیت اقتصادی و اجتماعی هم به بار نمینشیند، بنابراین همه فعالیتهای نظام سلامت در راستای شعار امسال در پیام نوروزی مقام معظم رهبری یعنی جهاد اقتصادی است.
وی اظهار داشت: بازخورد خوب اولین گردهمایی بزرگ دستاندرکاران نظام سلامت در سال گذشته موجب شد که با دستور وزیر، دومین گردهمایی را هم برگزار کنیم تا در جمع مسئولان و دستاندرکاران نظام سلامت از سراسر کشور برنامهها وچالشهای این حوزه را بررسی و رصد کنیم.
دبیر دومین گردهمایی بزرگ دستاندرکاران نظام سلامت تاکید کرد: با دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای امسال کارگروهی برای پیگیری شعار امسال یعنی جهاد اقتصادی تشکیل شد و این ستاد کلیه برنامههای نظام سلامت را از کوچکترین طرحها و برنامهها تا سطوح عالی را رصد میکند تا در راستای این شعار باشد.
آقاجانی اضافه کرد: ارتقای سطح خدمات، رویکرد سلامت محوری به جای درمان محوری، توجه به مولفههای اجتماعی موثر بر سلامت، نقشه نظام سلامت و تصویب 52 شاخص عدالت محور در شورای عالی سلامت کشور بخشی از فعالیتها در این راستاست.
وی گفت: بعد از نشست افتتاحیه این گردهمایی 4 کارگروه با محورهای زیر، برنامههای نظام سلامت را بحث و بررسی میکنند:1- سیاستگذاری و مدیریت نظام سلامت 2- مدیریت سلامت جامعه 3- آموزش، تحقیقات و فناوری 4- منابع مالی سلامت.
آقاجانی از تمامی معاونان درمان و بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی کشور، روسای شبکههای بهداشت و درمان کشور، روسای بیمارستانهای خصوصی و دولتی و تمامی روسای دانشگاههای علوم پزشکی و مدیران نظام سلامت که در این گردهمایی حضور دارند خواست تا در این نشستها و کارگروهها شرکت فعال داشته باشند.
دومین گردهمایی بزرگ دستاندرکاران نظام سلامت در سالن همایشهای بینالمللی رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ساعت 18 امروز به پایان میرسد.
