برای شکست ذوب آهن چیزی کم نداریم

حمیدرضا فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با توجه به روحیه بسیار خوب و آمادگی مطلوبی که بازیکنان دارند، از هر نظر برای شکست ذوب آهن اصفهان آماده‌ایم، زیرا فقط برای کسب سه امتیاز مقابل این تیم به میدان می رویم.



وی با اشاره به وضعیت فعلی تیم فوتبال صبای قم افزود: خوشبختانه ظرف روزهای گذشته تمرینات خوبی را برگزار کرده‌ایم و بازیکنان ما از نظر بدنی و روحی در شرایط مطلوبی قرار دارند و برای کسب سه امتیاز دیدار حساس با ذوب آهن اصفهان در شرایط خوبی قرار داریم.



مدافع تیم فوتبال صبای قم که تیمش در حال حاضر در مکان سوم جدول رده‌بندی قرار دارد، تصریح کرد: شناخت خوبی از تیم حریف داریم و نکات لازم برای پیروزی در این دیدار را کادر فنی به بازیکنان گوشزد کرده‌ا‌ند، ضمن اینکه راه پیروزی در خانه با حمایت هواداران هموار است.



وی با بیان اینکه صبای قم همواره مقابل تیم‌های بزرگ بازی‌های بسیار خوبی ارائه کرده است، تأکید کرد: بازیکنان صبای قم بعد از نتایج خوبی که در چهار بازی خانگی قبل کسب کرده‌‌ایم، برای این دیدار انگیزه‌های زیادی دارند و تلاش‌ می‌کنیم با کسب سه امتیاز این دیدار بار دیگر به مکان سوم جدول برسیم.



فرزانه اظهار داشت: از آغاز دور جدید تمرینات از سه شنبه گذشته، با توجه به شناختی که از تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان داشتیم، با نظارت کادر فنی تمرین کرده‌ایم و امیدواریم در روز بازی با حریف اصفهانی خود با استفاده از فرصت‌های خوب گلزنی، بهترین نتیجه را کسب کنیم.



وی تصریح کرد: در رقابت‌های این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، به دنبال رسیدن به یکی از مکان‌های بالای جدول رده‌بندی برای حضور در لیگ‌ قهرمانان آسیا تلاش می‌کنیم و امیدوارم با ارائه بازی خوب و کسب نتایج مطلوب در ادامه باز‌های لیگ، به این مهم دست یابیم.



مدافع تیم فوتبال صبای قم تأکید کرد: در بازی خانگی قبل مقابل فولاد خوزستان با توجه به شناخت خوبی که از این تیم داشتیم، توانستیم در طول زمان‌های مسابقه با ارائه بازی منطقی، به نتیجه دلخواه دست یابیم و در بازی با ذوب آهن اصفهان نیز همین نتیجه را تکرار خواهیم کرد.



وی اظهار داشت: در دیدار روز جمعه نیز با توجه به اینکه در زمین خود مقابل ذوب آهن اصفهان به میدان می‌رویم و از شرایط میزبانی و حمایت تماشاگران خود برخورداریم، تلاش می‌کنیم بازی منطقی ارائه کرده و با تمام توان به دنبال سه امتیاز باشیم.



دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و ذوب آهن اصفهان از هفته دهم نیم فصل نخست رقابت‌های یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس، از ساعت 17 روز جمعه بیست و دوم مهر ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

