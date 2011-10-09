شرط حضور دندانپزشکان در تیم پزشک خانواده/ تامین حقوق 23هزار پرستارجدید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی روز یکشنبه در حاشیه گردهمایی دست اندرکاران نظام سلامت گفت: خدمات دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان یکی از مطالبات وزارت بهداشت است.

وی با اشاره به هزینه سرسام آور و گران قیمت خدمات دندانپزشکی در کشور، افزود: بسیاری از بیماریها نشات گرفته از نبودن دندان و عفونتهای دندانی است.

وزیر بهداشت با اعلام اینکه شاخص سلامت دندان در کشور بالا نیست، ادامه داد: وزارت بهداشت در آینده نزدیک گزارش کاملی از برنامه ای که برای ارتقای بهداشت دهان و دندان تدوین کرده ایم، ارائه خواهد داد.

دستجردی با اشاره به اینکه خدمات دندانپزشکی در کشور تحت پوشش بیمه ای نیست، افزود: ما از سازمانهای بیمه گر می خواهیم تا جایی که امکان دارد این خدمات را تحت پوشش قرار دهند. زیرا خدمات بیمه ای در زمینه دندانپزشکی در کشور نزدیک به صفر است.

وی در ارتباط با برنامه های وزارت بهداشت برای ارائه خدمات درمانی در زمینه دندانپزشکی، گفت: در بازدیدهایی که از مراکز بهداشتی و درمانی در کشور داریم از روسای دانشگاههای علوم پزشکی می خواهیم که با ایجاد کلینیکهای ویژه دندانپزشکی، خدمات مناسبی به مردم ارائه دهند. لبته این خدمات به صورت آزاد است.

دستجردی با تاکید بر اینکه سطح و عمق خدمات بیمه ای باید افزایش پیدا کند، تصریح کرد: البته می بایست اعتبارات خوبی برای بیمه ها در نظر گرفته شود.

وزیر بهداشت در ارتباط با حضور دندانپزشک در تیم پزشک خانواده نیز افزود: اگر خدمات دندانپزشکی تحت پوشش بیمه ها قرار بگیرند حتما از دندانپزشک در تیم پزشک خانواده استفاده خواهیم کرد اما اگر خدمات به صورت آزاد باشد، هزینه های پزشک خانواده را بالا می برد و امکان پذیر نیست.

وی در ادامه در ارتباط با اقدامات انجام شده برای کاهش ساعت کار پرستاران با اعلام اینکه 12 بیمارستان جدید در کشور آماده بهره‌برداری است، گفت: لازم است که هرچه زودتر مجوز استخدام نیرو برای این مراکز صادر شود. با راه‌اندازی این مراکز از حجم کاری سایر بیمارستانها از جمله پرستاران کاسته خواهد شد.

دستجردی با اشاره به اجرای قانون ارتقای بهره‌وری نیروهای بالینی نظام سلامت، افزود: برای اجرای این قانون باید 23 هزار پرستار استخدام می‌شدند که این کار در برخی دانشگاهها به طور کامل انجام شده و در برخی دیگر از دانشگاهها نیز در حال انجام است.

وی با بیان این مطلب که همچنان با کمبود نیروی پرستاری مواجه ایم، گفت: باید اعتبار لازم برای پرداخت حقوق 23 هزار پرستار استخدام شده از سوی دولت لحاظ شود. دانشگاههای علوم پزشکی برای جبران کمبود مزمن نیروهای پرستاری نیز می‌توانند نسبت به جذب نیروهای قراردادی اقدام کنند هرچند که هزینه زیادی برای دانشگاهها دارد.