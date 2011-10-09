به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خدادوست با بیان اینکه در پنج ماهه نخست سال گذشته 538 نفر به دلیل حوادث ناشی از کار و 196 نفر به علت سقوط از بلندی جان خود را از دست دادند گفت: مقایسه آمار 264 نفری مرگ به دلیل سقوط از بلندی در پنج ماهه نخست امسال با آمار 196 نفر در مدت زمان مشابه سال قبل 34.7 درصد رشد را نشان می دهد.

این مسوول سازمان پزشکی قانونی در تشریح مهمترین دلایل مرگهای ناشی از حوادث کار اظهار داشت: بعد از سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی، چاه گرفتگی و سایر موارد، دلایل دیگری بودند که جان 375 نفر را گرفتند. برخورد با جسم سخت هم با 12.9 درصد رشد از 155 نفر در 5 ماه نخست سال گذشته به 175 نفر در همین بازه زمانی در سال جاری رسید.

رئیس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی در خصوص جنسیت متوفیات ناشی از حوادث کار گفت: در آمار 639 نفر امسال، 633 نفر مرد و تنها 6 نفر زن دیده می شود که می توان نتیجه گرفت، مردها با 99.1 درصد از کل آمار، بیش تر از زنان در معرض خطرات ناشی از حوادث کار قرار دارند.

خدادوست با اشاره به افزایش معاینات حوادث ناشی از کار گفت: معاینات مرتبط با حوادث ناشی از کار نیز در پنج ماه نخست امسال 16.8 درصد رشد داشت به نحوی که از هشت هزار و 753 مورد در در پنج ماه نخست سال گذشته به 10 هزار و 226 مورد در همین بازه زمانی در سال جاری رسید.