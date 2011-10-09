سطلهای زباله هوشمند سخنگو در بندرعباس نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهرٰ، حمید جمالی ظهر یکشنبه در جلسه شورای شهر بندرعباس عنوان کرد: در راستای تشویق و فرهنگ سازی تفکیک زباله در شهر بندرعباس 10 عدد سطل زباله هوشمند سخنگو به سفارش سازمان بازیافت و پسماندهای شهری بندرعباس ساخته شده است که تا پایان مهر ماه تحویل خواهد شد.

وی بیان داشت: سطلهای زباله هوشمند برای تفکیک زباله های خشک طراحی شده و در مکانهای تجاری و آموزشی نصب خواهد شد که در زمان ریختن زباله در آن تشکر و یک پیام آموزشی را عنوان می کند.

جمالی با اشاره به اینکه هزینه ساخت هر سطل زباله هوشمند 500 هزار تومان بوده است، افزود: این سطلها تا کنون در هیچ جای ایران نصب نشده و برای نخستین بار در شهر بندرعباس نصب خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بازیافت و پسماندهای شهری شهرداری بندرعباس گفت: 50 پیام ضبط شده که بر روی این سطلها نصب خواهد شد و در زمان ریختن زباله در آن پیام متناسب توسط سطل زباله هوشمند سخنگو پخش خواهد شد.