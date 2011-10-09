14 میلیون تن کالا از گمرکات استان بوشهر صادر شد

ابوالفضل اکبرپور درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارزش این میزان کالای صادراتی 10 میلیارد و 970 میلیون دلار بوده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 34 درصد واز لحاظ ارزشی 82 درصد رشد دارد.

وی اظهارداشت: این ستاد در صادرات مواد غیر نفتی به انضمام میعانات گازی رتبه اول را در بین 165 گمرک کشور به خود اختصاص داده است.

وی به واردات گمرکات استان بوشهر اشاره کرد و گفت: در این مدت از طریق گمرکات ودفاتر تابعه استان 806 هزار و 596 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 323 میلیون دلار وارد کشورشده که ازاین میزان 627 هزار و 707 تن کالا به ارزش یک میلیون و 58 میلیون دلار سهم گمرک بوشهر و مابقی توسط دفاتر و گمرکات تابعه بوده است.

مدیرکل گمرک بوشهر متوسط قیمت یک کیلو کالای وارداتی در در شش ماهه اول امسال را 1.6 دلار عنوان کرد و اظهارداشت: در مجموع در مقایسه با مدت مشابه سال قبل واردات کالا از نظر وزنی یک درصد و از نظر ارزش 15 درصد افزایـش داشته است.

اکبرپور اظهارداشت: درآمد گمرکات استان بوشهر در نیمه نخست سال جاری حدود 449 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد افزایش داشته است.