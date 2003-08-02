شيري در گفت و گو با خبرگزاري مهر ضمن تاييد اين خبر گفت: قرار است يكي از مسوولان باشگاه پرسپوليس روز يكشنبه به تهران بيايد تا پس از حل مشكلات پاياني با باشگاه برق شيراز رضايتنامه مرا براي حضور در پرسپوليس بگيرد.

هافبك جوان برق شيراز با بيان اينكه از روز دوشنبه در تمرينات پرسپوليس شركت خواهد كرد، افزود: تمام تلاشم را خواهم كرد پس از حضور در تمرينات پرسپوليس و شروع ليگ برتر بهترين بازي هايم را براي اين تيم انجام دهم.

وي ادامه داد: پرسپوليس سقف آرزوهاي من نيست و به همين خاطر تمام تلاشم را خواهم كرد كه با انجام بازيهاي خوب و قابل قبول ابتدا به تيم ملي دعوت شوم پس از آن به يكي از تيم هاي اروپايي بروم.

شيري در مورد كاركردن با يك مربي خارجي گفت: اين براي اولين بار است كه در تيم باشگاهي زير نظر يك مربي خارجي كارمي كنم اما در تيم ملي با بلژويچ، برانكو و براگا كار كرده ام، اينها همه حرفه ايي هستند و از نظر كاري تفاوت چنداني با يكديگر ندارند اما در روش و نحوه تمرينات كمي اختلاف سليقه دارند.

هافبك فصل آينده پرسپوليس به حضور وينكوبگوويچ در اين تيم اشاره كرد و گفت: بگوويچ يكي از مربيان خوب چند سال خير فوتبال كشورمان بوده كه كارنامه موفقي را از خود برجاي گذاشته. با اين حال اگر مي خواهند او در پرسپوليس هم موفق باشد بايد همه دست در دست هم دهند و از وينكو حمايت كنند.

مهدي شيري در پايان اظهار اميدواري كرد بتواند در فصل آينده خواسته هواداران و علاقمندان پرسپوليس را برآورده كند و با اين تيم به عنوان قهرماني ليگ برتر دست پيدا كنم.