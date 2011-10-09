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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

کنسرت "آرشاما" برگزار می شود

کنسرت "آرشاما" برگزار می شود

کنسرت گروه موسیقی "آرشاما" به سرپرستی مهرسا دبیری باعنوان"آبی عمیق" در تاریخ 29 و 30 مهرماه ساعت 18 در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

 به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی "آرشاما" در این کنسرت به اجرای قطعات جیپسی لایت از ساخته های آرش فنائیان می‌پردازد که ازجمله این قطعات می‌توان به موسیقی فیلم "حکومت نظامی" و چند فولکلور مراکشی و فیلیپینی اشاره کرد.

تعدادی از قطعات آلبوم "نور زمستانی" منتشر شده از گروه آرشاما در سال 1388، و قطعات آلبوم "آبی عمیق" (آلبوم در دست انتشار گروه) از دیگر قطعاتی هستند که دراین کنسرت اجرا خواهد شد.

در این کنسرت ، آهنگساز با استفاده از ترکیب انواع سازهای زهی(گیتار، ویولن، تار)، کوبه‌ای(دف، طبلا، کوزه)، بادی(فلوت ریکوردر، فلوت کلید دار)، پرکاشن و آوا، فضایی زیبا ترسیم کرده است که مخاطب را به کشف آرامش دعوت می کند.

لازم به ذکر است آرش فنائیان آهنگساز،تنظیم کننده و نوازنده گیتار ، مهرسا دبیری سرپرست گروه ، نوازنده پیانو ، فلوت ریکوردر، پرکاشن و آوا ، آرزو خیری نوازنده گسیلوفون ، فلوت ریکوردر ، پرکاشن، نسیم روشن آوا ، مازیارافتخاریان ، بهزاد جعفری و پیام زواره نوازندگان گیتار، پدرام غلامی ویلون، کیانا وحیدی منش پیانو و تار، ایثار یاور کوزه و دف و طبلا از جمله اعضای گروه آرشاما هستند.

کد مطلب 1428205

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