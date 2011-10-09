  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۰

شفقت:

ارزشهای دفاع مقدس به جوانان منتقل شود

ارزشهای دفاع مقدس به جوانان منتقل شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان شمالی با تاکید بر تکریم و بزرگداشت دفاع مقدس گفت: باید با برنامه ریزی ارزشهای دفاع مقدس را به نسل جوان منتقل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر یک شنبه در مراسم اختتامیه برنامه های ستاد بزرگداشت دفاع مقدس خراسان شمالی اظهار داشت: دفاع مقدس گنجی است که باید متناسب با نیازهای روز جامعه از آن بهره برداری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: ترسیم حقایق این دوران بسیار مهم و با ارزش است و باید متناسب با نیاز جامعه و جهان اسلام از غنای دفاع مقدس استفاده کنیم.
 
شفقت جامعه بشری را تشنه تبین مبانی اسلامی خواند و اظهار داشت: باید با شناخت ابزار های ارتباطی جهان روز مبانی اسلامی را به جهانیان معرفی کنیم.
 
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی اذعان کرد: با تبین و تشریح دفاع مقدس و ارزشهای آن می توانیم در مقابل جنگ نرم دشمن، تهاجم فرهنگی که مبتنی بر مبانی اسلامی است به جهان داشته باشیم.
 
وی گفت: اگر در مقابل تهدیدات دشمن از غنای دفاع مقدس بهره نبریم، دشمن این گنج الهی را که به واسطه رزمندگان و شهیدان فراهم شده است را به جوانان وارونه معرفی می کنند.
 
شفقت افزود: هفته بزرگداشت دفاع مقدس فرصت مناسبی است تا به سوالات نسل امروز و کنجکاوی های آنان در خصوص دفاع مقدس پاسخ دهیم.
 
استاندار خراسان شمالی با تاکید بر حفظ ارزش های دفاع مقدس، خواستار زنده نگه داشتن فضای حماسی دفاع مقدس شد و گفت: با تربیت راویان جوان باید دفاع مقدس برای نسل های بعدی زنده بماند.

 
کد مطلب 1428206

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها