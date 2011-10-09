ارزشهای دفاع مقدس به جوانان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر یک شنبه در مراسم اختتامیه برنامه های ستاد بزرگداشت دفاع مقدس خراسان شمالی اظهار داشت: دفاع مقدس گنجی است که باید متناسب با نیازهای روز جامعه از آن بهره برداری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: ترسیم حقایق این دوران بسیار مهم و با ارزش است و باید متناسب با نیاز جامعه و جهان اسلام از غنای دفاع مقدس استفاده کنیم.

شفقت جامعه بشری را تشنه تبین مبانی اسلامی خواند و اظهار داشت: باید با شناخت ابزار های ارتباطی جهان روز مبانی اسلامی را به جهانیان معرفی کنیم.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی اذعان کرد: با تبین و تشریح دفاع مقدس و ارزشهای آن می توانیم در مقابل جنگ نرم دشمن، تهاجم فرهنگی که مبتنی بر مبانی اسلامی است به جهان داشته باشیم.

وی گفت: اگر در مقابل تهدیدات دشمن از غنای دفاع مقدس بهره نبریم، دشمن این گنج الهی را که به واسطه رزمندگان و شهیدان فراهم شده است را به جوانان وارونه معرفی می کنند.

شفقت افزود: هفته بزرگداشت دفاع مقدس فرصت مناسبی است تا به سوالات نسل امروز و کنجکاوی های آنان در خصوص دفاع مقدس پاسخ دهیم.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر حفظ ارزش های دفاع مقدس، خواستار زنده نگه داشتن فضای حماسی دفاع مقدس شد و گفت: با تربیت راویان جوان باید دفاع مقدس برای نسل های بعدی زنده بماند.



