سکه طرح جدید 566 هزار تومان/ دلار آزاد 1240 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز یکشنبه 590 هزار تومان، طرح جدید 566 هزار تومان، نیم سکه 265 هزار تومان، ربع سکه 144 هزار تومان و گرمی 75 هزار تومان است. این قیمتها دیروز به ترتیب 590 هزار تومان، 570 هزار تومان، 266 هزار تومان، 144 هزار تومان و 74 هزار تومان بود.

بانک مرکزی امروز نرخ هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید را برای عرضه در شعب بانکی 538 هزار و 720 تومان، نیم سکه را 248 هزار و 560 تومان، ربع سکه را 133 هزار و 120 تومان و گرمی را 70 هزار و 200 تومان تعیین کرد که نسبت به دیروز تغییری نداشته است.

قیمت هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1638 تومان و هر گرم طلای زرد 18 عیار 49 هزار و 100 تومان اعلام شد.

صرافان بازار هم نرخ هر دلار آزاد را 1240 تومان و هر یورو را 1675 تومان اعلام کردند، این در حالی است که بانک مرکزی قیمت دلار و یورو را امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته به ترتیب 1064 تومان و 1423 تومان تعیین کرد.