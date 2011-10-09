به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری برای تبیین ابعاد گسترده دستاوردهای فرهنگ و هنر شیعی در تمدن اسلامی که تجسم و نمود حقیقت اسلام است و بررسی چگونگی شکل گیری آن در ایران و تاثیر آن در سایر کشور‌ها است این همایش را در محل این پژوهشگاه برگزار می‌کند. این همایش در دو بخش فرهنگ و تمدن شیعی و هنر و معماری شیعی برگزار می‏شود.

از جمله محورهای این همایش در بخش فرهنگ و تمدن اسلامی ، تأثیر قرآن کریم بر شکل گیری فرهنگ شیعی، تأثیر احادیث نبوی بر شکل گیری فرهنگ شیعی، ولایت و ولایت مداری در فرهنگ شیعی، تأثیر فرهنگ شیعی بر ادبیات فارسی تأثیر فرهنگ شیعی بر تفکر و اندیشه ایرانی، تأثیر و تأثر فرهنگ شیعی و دیگر اندیشه‏ها در فرهنگ ایرانی اسلامی، بررسی شاخصه‏های تمدن فرهنگ شیعی عنوان شده است.

در بخش هنر و معماری شیعی نیز تأثیر قرآن کریم بر زیبایی شناسی هنر شیعی، تأثیر احادیث نبوی بر زیبایی شناسی هنر شیعی، چگونگی تبلور حکمت و عرفان در هنر شیعی، مناسک و آداب معنوی در هنر شیعی، تأویل و تفسیر در آثار هنری شیعی، مبانی نظری رنگ در هنر و معماری شیعی و بررسی هنر شیعی در دوره معاصر از جمله محورها ذکر شده است.