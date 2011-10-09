به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدی مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری استان تهران با اعلام این خبر گفت: با هدف چاپ آثار شاعران جوان و شناخته شده، همچنین معرفی پیشرفتهای چشمگیر شعر امروز در قالب مجموعههای مستقل، از چند ماه پیش، گروه کارشناسی در مرکز آفرینشهای ادبی، تشکیل شد و این گروه طی نشستهای تخصصی از میان 100 اسم پیشنهادی 60 اسم را انتخاب کرد و آثار 40 شاعر جوان براساس کارنامه ادبی و فعالیتهای اخیرشان موفق به کسب مجوز نشر شد.
وی افزود: مجموعه شعر«حلقه اتفاق» در قالب چند مجموعه چاپ میشود و حجم هر یک از مجموعهها با توجه به حداقل و حداکثری که برای آثار یک مجموعه در نظر گرفته شده از 60 تا 90 صفحه متغیر است.
مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری استان تهران گفت: شاعرانی در این مجموعه بودند که صاحب عناوین مختلف شعری بودند ولی مجموعه آنها نتوانست امتیاز لازم راکسب کند. نگاه قالب در انتخاب آثار برای این مجموعه تاریخ مصرف نداشتن مجموعهها، پایبندی به سنتها و ساختارهای اصولی شعر بوده است.
محمدی در پایان گفت: برخی از چهرههای شعری مجموعه «حلقه اتفاق» برگزیدگان جایزه ادبی طهران هستند و بزودی نخستین سری این مجموعه توسط انتشارات سوره مهر چاپ و در اختیار علاقمندان قرار میگیرد.
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