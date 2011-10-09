نمایشگاه مسجد طراز اسلامی در بوشهر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بعد از ظهر یکشنبه در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه از برنامه های جانبی اجلاس سراسری نماز که این هفته در بوشهر برگزار خواهد شد، محسوب می شود.

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری افزود: این نمایشگاه پاسخگوی بسیاری از شبهات نوجوانان و جوانان است و نقش ارزنده ای در اشاعه فرهنگ نماز دارد .

وی اظهارداشت: برپایی این نمایشگاه می تواند پاسخگوی نیاز مخاطبان به دانستن بیشتر درباره نماز باشد .

دبیر این نمایشگاه نیز گفت: این نمایشگاه در قالب شش غرفه با موضوعات نماز، مسجد، طراز اسلامی و بیداری اسلامی برپا شده است .

منصور باقران افزود: شش غرفه این نمایشگاه شامل پاسخ به شبهات نماز، کودکان و نوجوانان، نقاشی کودکان با موضوع نماز مسجد و عبادت، غرفه قرآنی ومحصولات فرهنگی مهدویت با 100عنوان کتاب، الگوهای مسجد اسلامی و غرفه فروش محصولات فرهنگی نماز با 180 عنوان کتاب با موضوع نماز است.