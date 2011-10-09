به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم، طی مصوبه نهم شورای توسعه فرهنگ قرآنی به شورای عالی قرآن واگذار شد.

داوطلبان شرکت‌کننده، فرصت دارند در این مرحله پس ازمطالعه آیین‌نامه و ضوابط آزمون در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی قرآن، تا پایان آبان ماه نسبت به ارسال اطلاعات و مشخصات در قالب فرم مربوط به همراه عکس پرسنلی، تصویر صفحه اول شناسنامه و تصویر کارت ملی اقدام کنند.

قاریان داوطلب می‌توانند در یکی از سطوح چهارگانه استاد قرائت، قاری ممتاز، قاری برگزیده و قاری، مدرسان قرائت قرآن نیز در یکی از چهار سطح استاد تعلیم قرائت قرآن در گرایش تنغیم، استاد تعلیم قرائت قرآن در گرایش قرائات، مدرس قرائت قرآن در گرایش تنغیم، مدرس قرائت قرآن در گرایش تجوید و وقف و ابتدا، معلم قرائت قرآن، معلم روش تدریس قرآن و معلم آموزش عمومی قرآن ثبت نام کنند.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به آدرس www.scquran.ir ثبت نام کنند .

