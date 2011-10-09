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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

برپایی نمایشگاه آثار پوستر دفاع مقدس در گرگان

برپایی نمایشگاه آثار پوستر دفاع مقدس در گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاهی از آثار پوستر هنرمندان گلستان با موضوع "دفاع مقدس" در محل نگارخانه سوره حوزه هنری استان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری گلستان ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با هدف ارج نهادن به یاد و خاطره و تلاش رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس و آشنایی بیشتر جوانان با فرهنگ دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی برپا شده است.

محسن ربانی در ادامه از علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های اینچنینی و ارائه آثار هنری در آگاهی بخشی جوانان و آشنایی انان با فرهنگ دفاع مقدس نقش سازنده و مؤثری دارد.
 
وی در پایان گفت: این نمایشگاه همه روزه از ساعت 8 صبح تا 15 بعدازظهر برای بازدید عموم دایر است.

این نمایشگاه به مدت دو هفته دایر است.
کد مطلب 1428239

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