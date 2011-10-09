برپایی نمایشگاه آثار پوستر دفاع مقدس در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری گلستان ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با هدف ارج نهادن به یاد و خاطره و تلاش رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس و آشنایی بیشتر جوانان با فرهنگ دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی برپا شده است.

محسن ربانی در ادامه از علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های اینچنینی و ارائه آثار هنری در آگاهی بخشی جوانان و آشنایی انان با فرهنگ دفاع مقدس نقش سازنده و مؤثری دارد.

وی در پایان گفت: این نمایشگاه همه روزه از ساعت 8 صبح تا 15 بعدازظهر برای بازدید عموم دایر است.



این نمایشگاه به مدت دو هفته دایر است.