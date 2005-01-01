رضا كاشاني : سياستگذاران و فيلمسازان ، موانع اصلي حضور جهاني سينماي ايران هستند

رضا كاشاني مدير گروه فرهنگ و هنر شبكه سوم سيما ، تهيه كننده و كارشناسي سينما در گفتگو با خبرنگار سينمايي خبرگزاري مهر ضمن اعلام مطلب فوق افزود: ما در مقوله حضور سينماي كشورمان در جامعه بين المللي با 2 مانع سياستگذاران و فيلمسازان مواجه هستيم . متاسفانه در يك قرن اخير فيلمسازان ما جسارت و اعتماد به نفس خود را در مقوله ساخت فيلم از دست داده اند و درخلق يك اثر ، جاي توجه به دائقه مخاطب بيشتر به فكر سليقه سياستگذاران هستند.

وي افزود: ما آثار خوبي در اين 25 سال توليد كرده ايم كه مي توانستند بدون دخالت سياستگذاران در كشورهاي ديگر حضور خوبي پيدا كنند ، همانطور كه فيلم " رنگ خدا" توانست در افكارجهاني جايگاهي پيدا كند در حالي كه سياستگذاران اصلا در پي مطرح شدن اين فيلم نبودند.

كاشاني در ادامه بزرگنمايي معضلات داخلي كشور از سوي برخي فيلم سازان را دومين مانع براي حضور جدي سينماي ايران درخارج از كشور عنوان كرد و افزود: وقتي فيلم سازي با اثر خود ، جامعه را ناهنجار و نابسامان نشان مي دهد و ذهنيت مخاطب خارجي دانست به جامعه و سينماي ايران متشنج مي كند ، ديگر نمي توان از آن مخاطب انتظار داشت تا به دنبال اين سينما بيايد و خواستار ديدن آثار ديگري از اين سينما باشد.

اين كارشناس سينما ،تاثير اكثر فيلم هاي ايراني را مقطعي خواند و افزود: اغلب فيلم سازان ما مقطعي كار مي كنند و در ساخت يك اثر فقط به مخاطب داخل توجه دارند درحالي كه يك فيلم براي رشد و حضور بين المللي بايد به مخاطب و سليق خارجي هم توجه داشته باشد.

اين تهيه كننده در ادامه افزود: ما داراي فرهنگي غني هستيم و مي توانيم آثار خود را بر محور اين فرهنگ بسازيم و با خلق آثاري كه ريشه در فرهنگ خودي داشته باشد حضور بهتر و موثرتري در سينماي جهان داشته باشيم .

وي گفت: برخي از كشورها روي هيچ سوارند ، اما با گستاخي و جسارتي كه در ساخت فيلم هايشان نهفته است توانسته اند نسبت به سينماي ايران حضور بهتري پيدا كنند.

كاشاني فقر مالي سينماي كشورمان را از ديگر معضلات عنوان كرد و گفت: فيلم هايي در كشورمان ساخته مي شوند كه بودجه ساختشان نهايتا تا زمان اكران داخلي حمايت كننده آنهاست، و با اين شرايط به طور حتم نمي توان توقع زيادي از اين سينما داشت پس مسئولين مي توانند با حمايت هاي خود راه را براي فيلم سازان هموار كنند.