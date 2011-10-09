برنامه های جوانان نیازمند نقشه راه است/ فعالیتهای موثر مجمع مشورتی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، بهرام رشیدی نیا در جلسه مجمع مشورتی امور جوانان نماینده ولی فقیه در استان در سخنانی با اشاره به خلاهای موجود در زمینه پرکردن اوقات فراغت جوانان، اظهار داشت: متاسفانه در این زمینه یک نقشه راه که افق کار را به ما نشان دهد نداریم.

وی با تاکید بر اهمیت مقوله اوقات فراغت و برنامه ریزی در این زمینه، گفت: ما در این زمینه دچار نقص هستیم به طوریکه همچنان کار علمی، دقیق و ویژه ای در این بخش صورت نگرفته است.

دبیر مجمع مشورتی امور جوانان نماینده ولی فقیه در استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر مسائل حوزه جوانان اشاره کرد و گفت: از دیگر مسائلی که باید روی آن برنامه ریزی ویژه صورت گیرد مقوله ازدواج به هنگام، آسان و پایدار در جامعه است.

رشیدی نیا با اشاره به رشد طلاق و کاهش ازدواج در استان لرستان، بیان داشت: روند موجود در این بخش چندان مطلوب نیست که باید در این زمینه آسیب شناسی صورت گیرد.

وی به فعالیتهای مجمع مشورتی امور جوانان نماینده ولی فقیه در استان لرستان اشاره کرد و گفت: با توجه به ادغام دو سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان این مجمع می تواند تا زمانیکه مجموعه وزارتی به مسائل جوانان وارد می شود فعالیت هایی در این بخش انجام دهد.

دبیر مجمع مشورتی امور جوانان نماینده ولی فقیه در استان لرستان با تاکید بر اهمیت مسائل حوزه جوانان در استان لرستان، افزود: می توان در این مجمع پیرامون فعالیت سازمان های مردم نهاد کار کرد.

رشیدی نیا بر ضرورت توسعه آموزشها در حوزه جوانان به ویژه در مقوله ازدواج تاکید کرد و گفت: حوزه جوانان حوزه بسیار گسترده، جامع و عمیقی است که نباید از آن غفلت شود.

وی همچنین به فعالیتها موثر این مجمع در طول سه سال اخیر اشاره کرد و گفت: مجمع مشورتی امور جوانان در ارتقا روابط جوانان لرستانی با دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان نقش موثری داشته است.

دبیر مجمع مشورتی امور جوانان نماینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به برگزاری دو برنامه بزرگ در این مجمع با همکاری و تعامل دستگاههای مختلف، عنوان کرد: همایش "جوان، معنویت ولایت" و همچنین "گردهمایی جوانان برتر لرستانی" فعالیتهایی بود که زمینه جذب و شناسایی جوانان نخبه لرستانی را فراهم کرد.