اولین مدرسه هوشمند قم بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از دهه کرامت و همزمان با ولادت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) اولین دبستان پسرانه هوشمند قم قبل از ظهر یکشنبه در دبستان قرآنی المهدی‌(عج) بازگشایی شد.



نصب و راه اندازی سیستم دیتا پرژکتور، تجهیز کلیه کلاس‌ها به رایانه، نصب دستگاه حضورو غیاب، نصب و راه اندازی شبکه بی‌سیم، راه اندازی سرور جهت شبکه، راه اندازی و تجهیز اتاق رایانه (سمعی و بصری) و فعال کردن سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه از جمله مراحل اجرای طرح هوشمند سازی این مدرسه است.



نصب دوربین مدار بسته و کارت مخصوص، طراحی وبلاگ و ایمیل آموزشگاه، اختصاص ۲۰ دستگاه رایانه به اتاق رایانه، کابل کشی و تشکیل شبکه مجزا در اتاق رایانه، نصب نرم افزار‌های لازم جهت استفاده همکاران، جلسات توجیهی جهت کار با برنامه تولید محتوا و مجهز شدن به اینترانت پرسرعت از دیگر مراحل اجرایی طرح هوشمند سازی مدرسه قرآنی المهدی(عج) قم است.



دبستان المهدی (عج) دارای ۶ باب کلاس، ۶ باب اتاق اداری و جانبی، سه باب سالن و کارگاه، ۸۲۹ متر مربع مساحت زمین، ۷۸۵ متر مربع زیر بنای ساختمان اصلی، ۸۲۹ متر مربع کل زیر بنا و بانی ساختمان مدرسه حاج مهدی کلهری است.



معاون استانداری قم نیز از جمله مدعوین این مراسم بودند که حضور نداشت.

