مدیریت در شهر مذهبی قم مسئولیت دو چندان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر یک شنبه در دیدار شهردار جدید قم ضمن تبریک میلاد امام رضا(ع) و دهه کرامت گفت: سه سفر در اسلام بسیار مهم و تاثیرگذار بوده است که اولین آن مربوط به سفر پیامبر اسلام(ص) به مدینه و به نوعی هجرت ایشان بود که این امر در بسط و گسترش اسلام نقش فراوانی داشت.



وی ادامه داد: سفر دوم نیز مربوط به سفر امام حسین(ع) به کربلا است که نقش جهاد را پایه گذاری کردند و این امر را اثبات کردند که تداوم نظام اسلامی جز با جهاد امکان پذیر نیست.



این مرجع تقلید به سفر امام رضا (ع) به طوس اشاره و بیان کرد: سفر امام رضا(ع) نیز با هدف ایجاد یک تحول و حرکت در نظام اسلامی شکل گرفت که در اسلام نیز تاثیرگذار بود.



وی در ادامه به مسئولیت‌های مختلف انسان‌ها اشاره داشت و عنوان کرد: مسئولیت شخصی، شغلی و اجتماعی از جمله مسائلی است که که انسان در طول زندگی باید بدان توجه داشته باشد.



آیت الله نوری همدانی با مورد اشاره قرار دادن مسئولیت شخصی بیان کرد: خود سازی وظیفه هر انسانی است و تا انسان خودسازی نداشته باشد نمی‌تواند جامعه را بسازد.



تاکید بر مسئولیت اجتماعی



وی مسئولیت اجتماعی را مورد توجه قرار داد و گفت: ‌اسلام دین اجتماعی است و فرد مسلمان نمی‌تواند نسبت به اوضاع دیگر مسلمانان و جهان اسلام بی‌تفاوت باشد.



آیت الله نوری همدانی در ادامه مسئولیت شغلی را مورد اشاره قرار داد و خطاب به شهردار جدید قم بیان کرد: شغل شهرداری از مساغل بسیار مهم است و مدیریت در شهری مانند قم که در حوزه جهان اسلام بسیار تاثیرگذار است مسئولیت سنگین تری را می‌طلبد.



وی ضمن مقایسه نحوه مدیریت شهری در اروپا و آمریکا با مدیریت یک شهر اسلامی گفت: بزرگ‌ترین دغدغه مردم ساکن در شهرهای اروپایی و آمریکایی رفع مشکلات مادی است اما در ایران و بخصوص در شهری مثل قم مردم علاوه بر رفع دغدغه‌های مادی، خواهان رفع نیازهای معنوی و برقراری ارزش‌های اسلامی نیز هستند و همین نکته مسئولیت شغلی افراد را دو چندان می‌کند.



وی در ادامه مسئله حجاب را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: شایعه‌هایی مبنی بر کمرنگ شدن حجاب وجود دارد و این امر می‌طلبد که مسئولان با فرهنگ سازی لازم در این زمینه قم را به عنوان الگوی حجاب و عفاف مطرح کنند.



بدهی هزار میلیارد تومانی قم



آیت الله نوری همدانی در ادامه با اشاره به مطالبی که پیرامون بدهی هزار میلیاردی قم در برخی از نشریات مطرح شده عنوان کرد: این مطلب باعث غصه من شد که چرا قم باید بدهی به این سنگینی داشته باشد و در هر حال این مبلغ برای عمران قم صرف شده و امیدواریم هرچه زود‌تر بتوان این بدهی را پرداخت کرد



موج بیداری اسلامی در کشورهای منطقه



استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم با اشاره به حوادث اخیر در منطقه عنوان کرد: بیداری اسلامی که در کشورهای عربی ایجاد شده است در حال گسترش به اروپا و آمریکا است و ریشه آن هم کاملا اسلامی است هرچند برخی در تلاشند که منکر این امر شوند.



وی تاکید کرد: افرادی که در جهان اسلام نقشی را ایفا و تاثیرگذار هستند نباید اجازه مصادره این بیداری اسلامی را به کشورهای غربی بدهند و نباید اجازه دهند تا این موج بیداری خاموش شود.