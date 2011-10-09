به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمسعود زاهدیان در حاشیه آیین معنوی بدرقه نخستین گروه زائران حج تمتع سال 90 تاکید کرد: انتقال هر نوع مواد مخدر و روانگردان تحت هر شرایطی ممنوع است و در صورت مشاهده و برخورد با مسافران اینچنینی از خروج آنان از کشور جلوگیری و ویزای آنان به کشور عربستان باطل خواهد شد و اجازه تشرف این افراد به این سفر معنوی داده نخواهد شد.
مدیرکل مقابله با عرضه ستاد افزود: براساس موضوع ماده 17 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ممنوعالخروج شدن این افراد از کشور، گذرنامه آنان نیز توقیف خواهد شد، لذا لازم است افرادی که به یکی از انواع موادمخدر آلودگی دارند و قصد حمل آن را به عربستان دارند، کاملاً به قوانین فوق آگاهی داشته باشند.
زاهدیان اظهار داشت: از ابتدای امسال تذکرات لازم در کاروانهای زیارتی و جلسات توجیهی حج در خصوص عدم حمل هر گونه مواد مخدر و روانگردان، به حجاج داده شده است و زائران میبایست توجه لازم را در این خصوص داشته باشند.
وی افزود: کشف مواد مخدر به هر میزان از زائران حج، آنان را برای همیشه از این سفر معنوی باز میدارد و علاوه بر این ممانعت همیشگی، گذرنامهشان باطل و برای همیشه ممنوعالخروج میشوند و دیگر نمیتوانند به هیچ کشور خارجی مسافرت کنند.
این مقام مسوول در ستاد همچنین در خصوص بهبودیافتگان گفت: سیستم پزشکی حج موظف است تا خدمات درمانی لازم را به کسانی که درمان شدهاند و نیاز به دارو و ادامه درمان خود دارند، ارائه کند.
زاهدیان افزود: انشاءالله این سفر معنوی که موجب جلای روح و تحول در انسانها میشود، بتواند برای قلیل افرادی که به مواد مخدر آلودگی دارند، این تاثیر را داشته باشد که اعتیاد خود را کنار گذاشته و زندگی سالمی داشته باشند.
وی ادامه داد: روحانیون و مدیران کاروانها باید با توجیه بهموقع و افزایش آگاهی این دسته از زائران بتوانند آنان را در جهت اصلاح رفتار و سلامت جسمیشان هدایت کنند تا ما مشکل خاصی در حج امسال نداشته باشیم.
مدیرکل مقابله با عرضه ستاد افزود: با اقدامات پلیس فرودگاهها در کشور و برخوردهای سختی که در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر انجام شده است مطمئناً همچون دو سال گذشته شاهد انتقال هیچگونه محمولهای از موادمخدر به عربستان و دستگیری احدی از زائران در آن کشور نخواهیم بود.
زاهدیان ادامه داد: از مجموع دستگیر شدگان در حجهای تمتع سالهای گذشته، بیشترین موارد سنی اعتیاد مربوط به افراد میانسال و سالخورده و بیشترین مواد مکشوفه نیز مربوط به مواد مخدر سنتی و تنها به قدر مصرف شخصی بوده است.
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