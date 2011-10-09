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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

در نیمه نخست سال جاری/

یک هزار خودرو از گمرک بوشهر وارد کشور شد

یک هزار خودرو از گمرک بوشهر وارد کشور شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون امور گمرکی بوشهر گفت: در شش ماهه اول سال 90 از طریق گمرک بوشهر حدود یک هزار دستگاه خودرو سواری به ارزش 20 میلیون و 765 هزار دلار ترخیص شده است.

عبدالله طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عمده خودروهای وارداتی مربوط به شرکتهای برجسته اتومبیل سازی دنیا شامل تویوتا، بی ام و، بنز و هیوندا بوده است.

وی با بیان اینکه در این مدت برنج، موز و دستگاه تهویه بیشترین کالاهای وارداتی به گمرکات استان بوشهر بوده است، افزود: در این مدت 131 هزار و 967 تن برنج به ارزش 120 میلیون دلار از گمرک بوشهر وارد کشور شده است.

معاون امور گمرکی بوشهر گفت: در این مدت همچنین 139 هزار و 657 تن برنج به ارزش 96 میلیون دلار از گمرک بوشهر وارد کشور شده است.

طالبی محصولات پتروشیمی، قیر، آهن آلات و فولاد را از اهم صادرات گمرک بوشهر عنوان کرد و گفت: در این مدت 230 هزار تن محصولات پتروشیمی، 10 هزار تن قیر و 3 هزار تن آهن آلات و فولاد به خارج از کشور صادر شده است.

کد مطلب 1428258

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