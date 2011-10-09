هشدار معلم به ترکیه و غربی ها / سوریه دست بسته نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، "ولید المعلم" گفت : آمدن وزیران امور خارجه گروه آلبا به دمشق نشانه عمق دوستی میان سوریه و کشورهای عضو آلبا است. هر کشوری که شورای ملی انتقالی نامشروع را به رسمیت بشناسد، ما اقدامات شدیدی علیه آن انجام خواهیم داد.

وی افزود: دامنه تخریب گروههای مسلح به سفارتهای سوریه در خارج کشور هم سرایت کرده است و کشورهایی که سفارت سوریه در آنجا قرار دارد، مسئول حمایت از سفارتخانه ها هستند.

المعلم بیان کرد: در همه کشورهایی عضو اتحادیه اروپا برای برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز قانون وجود دارد و هیچ تظاهراتی بدون مجوز برگزار نمی شود.

وی با اشاره به بی توجهی گروههای مسلح به شرکت در گفتگوهای ملی افزود: گروههای مسلح تاکنون 1110 نفر از شخصیتهای سوری را کشته اند در حالی که غرب این اقدامات را تظاهرات مسالمت آمیز می داند و نمی خواهد از گروههای مسلح سخنی به میان آورد.

معلم درباره اصرار نخست وزیر ترکیه برای اعمال مجازاتها علیه سوریه گفت : سوریه دست بسته نخواهد بود.

این در حالی است که سفارتخانه های سوریه در کشورهای اتریش، انگلیس و بلژیک مورد حمله گروههای مسلح وابسته به مخالفان سوریه قرار گرفته است و غربی ها در حمایت آشکار از مخالفان سوری، اقدامات لازم برای تامین امنیت این مکانها را انجام نداده اند.

شایان ذکر است که کشورهای گروه آلبا شامل کوبا، ونزوئلا، اکوادور و بولیوی هستند.