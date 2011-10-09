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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

احمدی:

362 نفر در کلاسهای نفوس و مسکن گنبد شرکت دارند

362 نفر در کلاسهای نفوس و مسکن گنبد شرکت دارند

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبدکاووس گفت: 362 نفر در کلاسهای آموزشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان شرکت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی ظهر یکشنبه در بازدید از این کلاسها افزود: در راستای اجرای هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور که از دوم تا 22 آبان سال 1390 انجام خواهد شد کلاسهای آموزشی ماموران سرشماری در مدرسه پروین اعتصامی شهرستان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در این دوره آموزشی 362 نفر از افراد گزینش شده برای اجرای طرح آمارگیری شرکت دارند تصریح کرد: این کلاسها از 16مهرآغاز شده و تا پایان 26 مهر ادامه دارد.

یوسف نورمحمدی معاون فنی وآموزشی ستاد سرشماری سال 90 نیز در مراسم آغاز این کلاسها گفت: تعدادی از افراد گزینش شده طی دو مرحله آزمون نیز حذف خواهند شد.

شهرستان گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1428267

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