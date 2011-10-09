وحید افتخارزاده دبیر جشنواره داستان‌های بومی «کنام» در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مراحل داوری آثار رسیده به جشنواره مدتی پیش به پایان رسید و در حال حاضر مشغول تدارک دیدن شرایط برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره هستیم. با پایان مهلت ارسال آثار، 352 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید و داوری آثار در 3 مرحله انجام شد.

وی افزود: از میان 352 اثر رسیده، 4 داور در مرحله اول داوری، به قضاوت پرداخته و 110 داستان را به دور بعدی معرفی کردند. از میان آثار راه‌یافته به این مرحله 12 داور، 50 اثر برگزیده‌شان را انتخاب کردند. در مرحله سوم داوری هم 4 داور، 12 اثر برگزیده نهایی را انتخاب کردند که اسامی این 12 نفر روز 15 مهر در فضای اینترنت قرار گرفت.

افتخارزاده ادامه داد: برگزیده‌ها بیشتر از مناطق شرق و غرب کشور هستند و تعداد کمی از آن‌ها متعلق به مناطق مرکزی کشور هستند. حضور مناطق مختلف در جشنواره تقریبا سطح یکسانی داشت ولی استقبال شرقی‌ها بیشتر بود. در دوره اول داوری، فقط به دنبال این بودیم که داستان‌ها، استانداردهای اولیه داستان‌نویسی را داشته باشند البته هر داستان خودش استانداردش را تعریف می‌کند.

دبیر جشنواره کنام گفت: در مراحل بعدی داوری، کم کم رویکردمان به این سمت رفت که بیشتر به مفهوم عنوان جشنواره یعنی‌ داستان‌های بومی توجه داشته باشیم. البته منظور از داستان بومی، فقط داستان‌های روستایی یا کوهستانی نیست. برخی از داستان‌های برگزیده ما داستان آپارتمانی هستند ولی روح یک داستان بومی را دارند. برای ما مهم این بود که داستان‌نویس بتواند عناصر مکان و زمان را در اثرش به خوبی از آب در بیاورد.

افتخارزاده درباره مراسم پایانی این جشنواره گفت: بعدازظهر روز 23 مهر و صبح روز 24 مهر جلسه داستان‌خوانی و گپ و گفت با داوران جشنواره درباره ادبیات داستانی را داریم. این برنامه در تالار شریعتی مشهد برگزار می‌شود مراسم اختتامیه هم 24 مهر در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود که اهدای جوایز و قرائت مقاله توسط برخی از داوران از برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این مراسم است. حدود 12 نفر از 20 داور جشنواره در این مراسم حضور خواهند داشت. در این مراسم 3 برگزیده نهایی از میان 12 نفری که نامشان در اینترنت درج شده، معرفی خواهند شد و به این ترتیب، جشنواره با معرفی 3 نفر اول خود، به کارش پایان خواهد داد.