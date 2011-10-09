کارگروه تخصصی اقتصاد و اشتغال در لرستان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی هادی چگنی در شورای برنامه ریزی استان لرستان اظهار داشت: دو کارگروه اشتغال و اقتصاد از این پس با یکدیگر ادغام خواهند شد.

وی همچنین از ادغام دو کارگروه اجتماعی و فرهنگی با کارگروه بانوان و خانواده خبر داد و گفت: با ادغام این دو کارگروه نیز کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده راه اندازی خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان بیان داشت: این تغییرات در راستای کاربردی شدن کارگروهها و اجرای اهداف وزارتخانه ها است.

چگنی یادآور شد: شرح وظایف این کارگروه ها مشخص شده است و برای اطلاع دستگاهها ارسال خواهند شد.

وی ادامه داد: با ادغام این کارگروهها تعداد برگزاری جلسات این کارگروه ها از 10 جلسه به هفت جلسه کاهش خواهد یافت.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان همچنین از ایجاد کارگروه تخصصی درآمد ها و تجهیزات در این استان خبر داد.