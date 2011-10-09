به گزارش خبرگزاری مهر، فخراله مولایی در مراسم معارفه خود به عنوان رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، با تاکید بر تعامل سازنده با ذینفعان گفت: ارتباط سازنده با نیروی انسانی سازمان، صاحبان سرمایه، استانداران و نمایندگان مجلس که به نوعی ذینفعان هستند، سازمان را به سمت توسعه پیش میبرد که همین موضوع در تحقق توسعه صنعتی نقش بسزایی دارد.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: توجه به ذینفعان ضمن اینکه به نفع سازمان است، باعث آرامش خاطر مردم هم میشود.
مولایی همچنین توجه ویژه به منابع انسانی را از اولویت کاری سازمان برشمرد وگفت: طی سالهای اخیر، تلاشهای زیادی برای چابکسازی و ساماندهی نیروی انسانی وهمچنین احیای حقوق و مزایای نیروها انجام گرفته است.
همچنین در ادامه، فریدون احمدی قائم مقام وزیرصنعت، معدن وتجارت گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران متولی ایجاد زیرساختهای صنعتی وتجاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی اظهار داشت: در گذشته فعالیت سازمان به ایجاد زیرساختهای صنعتی و توسعه شهرکهای صنعتی استوار بود؛ اما در حال حاضر بهتر است سازمان بر روی توسعه زیرساختهای تجاری و صنعتی به صورت توامان، برنامهریزی کند.
احمدی، توجه به اصناف تولیدی را از ماموریتهای جدید سازمان برشمرد و ادامه داد: با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع ومعادن، اصناف تولیدی متولی واحدی ندارند، بنابراین بهتر است سازمان صنایع کوچک به نحوی نظارت بر این واحدهای کوچک را برعهده بگیرد.
وی، اصناف تولیدی را در زمره کسب وکارهای کوچک برشمرد و افزود: سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی باید اصناف را تحت پوشش خود قرار دهد؛ چراکه واحدهای صنفی تولیدی و توزیعی، جدای از واحدهای صنعتی نیستند وهمه اینها مجموعه به هم پیوستهای به شمار میروند.
احمدی در ادامه برتعامل سازنده با ذینفعان تاکید کرد و گفت: فلسفه وجودی ما مردم است؛ بنابراین ضروری است برای حفظ ارامش ذینفعان، با رعایت قوانین و مقررات بین تعامل خوب برقرار کنیم.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به اشتغالزایی شهرکهای صنعتی اشاره و تصریح کرد: رمز ایجاد اشتغال سریع در صنایع کوچک نهفته است به همین دلیل برای تحقق اهداف تعریف شده، در حوزه اشتغال که مورد تاکید دولت هم هست، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی باید توجه خود را به حمایت از واحدهای صنعتی وصنفی متمرکز کند.
وی در پایان بر کاهش تصدیگری و سلامت اداری تاکید و خواستار استفاده بهینه از نیروهای متخصص سازمان شد.
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