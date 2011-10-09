سهم حوزه سلامت را از دولت خواهیم گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسینعلی شهریاری روز یکشنبه در گردهمایی بزرگ دست اندرکاران نظام سلامت در مرکز همایشهای رازی با عنوان این مطلب که سه ماه است به دنبال مصوبه 3 میلیارد دلاری هستیم که قرار است از مازاد درآمد فروش نفت به وزارت بهداشت اعطا شود، افزود: منتظریم تا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مازاد درآمد نفت را اعلام کنند.

وی گفت: طبق شنیده‌ ها 7 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی داشته‌ایم که 4 میلیارد دلار آن برای یارانه‌ها پرداخت شده و پولی که باید در سلامت صرف شود جای دیگری هزینه شده است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد:‌ امیدواریم در چند هفته آینده سهم حوزه سلامت را بتوانیم از دولت بگیریم چون حق مردم است.

شهریاری در ارتباط با تفاوت حقوق کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت و وزارت علوم، گفت: متاسفانه این موضوع بارها مطرح شده اما گوش شنوایی در دولت نبود که این تبعیض آشکار از بین برود.

وی افزود: قرار است حقوق کارکنان غیر هیئت علمی و ستادی در دانشگاههای علوم پزشکی را به طور متوسط 35 درصد افزایش دهیم که امیدواریم در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح شود تا سریعتر تصویب شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: هفته قبل امضای 50 نماینده مجلس را برای تصویب این طرح گرفته‌ایم و امیدواریم در شورای نگهبان هم مشکلی پیش نیاید چرا که این تبعیض آشکار در دولت که شعارش عدالت‌محوری است باید حل شود.