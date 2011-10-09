9 هزار دانش آموز عشایری در خراسان جنوبی تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا وردی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح اداره آموزش و پرورش عشایری خراسان جنوبی، اظهار داشت: در حال حاضر 691 نفر از معلمین آموزش و پرورش عهده دار آموزش این دانش آموزان هستند.

وی با اشاره به اینکه اینکه هم اکنون حدود دو هزار و 190مدرسه عشایری در سطح استان فعال است، افزود: این تعداد مدرسه در قالب 700 کلاس درس است.

وردی خشت و گلی بودن کلاسهای درس دانش آموزان عشایری را از شاخصترین مشکلات این دانش آموزان عنوان کرد و بیان داشت: در راستای رفع مشکل این دانش آموزان حدود 50 کلاس درس به کلاس های پیش ساخته(کانکس) تبدیل شده است.

وی با اشاره به راه اندازی مجتمع های آموزشی در استان، اظهار داشت: هم اکنون بیش از 160 مجتمع آموزشی در استان فعال است.

وردی با اشاره به اینکه برنامه های بسیار متنوعی در راستای تحقق تحول بنیادی در نظام آموزش و پرورش دنبال می شود، بیان کرد: بر اساس آمار ارائه شده ضرورت ایجاد آموزش و پرورش عشایری احساس شده و اقدامات لازم در این امر انجام شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان انتقال شیفت عصر مدارس به صبح را از دیگر اقدامات انجام شده در استان ذکر کرد و یادآور شد: تعطیلی روزهای پنج شنبه مزیت های زیادی از جمله ایجاد فرصت بازآموزی برای معلمان و مربیان دارد.