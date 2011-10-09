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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

سرهنگ شرفی:

رویکرد پلیس در آسیب‌های اجتماعی و کنترل ترافیک فرهنگی است

رویکرد پلیس در آسیب‌های اجتماعی و کنترل ترافیک فرهنگی است

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان، گفت: رویکرد امروز پلیس در رابطه با کنترل جرایم، آسیب‌های اجتماعی و کنترل ترافیک، رویکرد فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی ظهر یکشنبه در همایش فرهنگ‌یاران پلیس که در کانون سهروردی زنجان برگزار شد، شعار امسال هفته نیروی انتظامی را "سهم من در امنیت و آرامش؟" عنوان کرد و افزود: هدف از این شعار این است که همه لایه‌های اجتماع و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی از سهم خود در رابطه با تولید، گسترش و حفظ امنیت مطلع شوند.
 
فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه امنیت، یک مقوله نسبی و یک تولید جمعی است و از طریق یک نفر یا یک سازمان ایجاد نمی‌شود، ادامه داد: در حوزه ایجاد فرهنگ ترافیک، نیاز به مشارکت اقشار مختلف جامعه به ویژه فعالان مجموعه آموزش و پرورش وجود دارد.
 
سرهنگ شرفی با تأکید بر اینکه رویکرد امروز پلیس در کنترل جرایم و آسیب‌ها، رویکرد فرهنگی است افزود: جرایم، تنبیه‌ها و برخوردهای سختی که تا امروز در خصوص متخلفان اعمال شده نتیجه‌ای نداشته و همچنان سالانه چندین هزار نفر جان خود را در اثر بی‌احتیاطی و عدم رعایت قانون از دست می‌دهند و خسارت سنگینی هم به جامعه وارد می‌شود.
 
وی گفت: هدف ما این است که آحاد جامعه نظم‌پذیر شوند و به قانون احترام بگذارند و چارچوب‌های اجتماعی را مراعات کنند و این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه با یاری فرهنگیان، تبعیت از قانون، درونی شود.
 
سرهنگ شرفی با اشاره به اینکه معلمان بیشترین نقش را در تربیت نسل فعلی و آینده دارند  افزود: در صورتی که توان معلمان در جهت همکاری با نیروی انتظامی تقویت شود از خسارت‌ها و آسیب‌های اجتماعی بسیاری پیشگیری می‌شود.
 
فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه آمار تصادفات در کشور بسیار تکان‌دهنده است، گفت: مجموعه آموزشی و پرورش برای کاهش خسارات جاده‌ای احساس وظیفه سنگینی می‌کند.
 
امیر نظری با بیان اینکه عوامل انسانی، خودرو و جاده  سه فاکتور مؤثر در تصادفات هستند، افزود: برای اینکه نقش عامل انسانی از تلفات و خسارات جاده‌ای حذف شود، جز آموزش، چاره دیگری وجود ندارد.
 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 15 هزار فرهنگی در سطح استان مشغول فعالیت هستند، ادامه داد: با توجه به اثرگذاری این قشر در جامعه بر روی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان، این افراد می‌توانند کمک خوبی به پلیس به ویژه در کاهش تصادفات جاده‌ای داشته باشند. 
کد مطلب 1428281

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