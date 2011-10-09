به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی ظهر یکشنبه در همایش فرهنگیاران پلیس که در کانون سهروردی زنجان برگزار شد، شعار امسال هفته نیروی انتظامی را "سهم من در امنیت و آرامش؟" عنوان کرد و افزود: هدف از این شعار این است که همه لایههای اجتماع و سازمانهای دولتی و حاکمیتی از سهم خود در رابطه با تولید، گسترش و حفظ امنیت مطلع شوند.
فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه امنیت، یک مقوله نسبی و یک تولید جمعی است و از طریق یک نفر یا یک سازمان ایجاد نمیشود، ادامه داد: در حوزه ایجاد فرهنگ ترافیک، نیاز به مشارکت اقشار مختلف جامعه به ویژه فعالان مجموعه آموزش و پرورش وجود دارد.
سرهنگ شرفی با تأکید بر اینکه رویکرد امروز پلیس در کنترل جرایم و آسیبها، رویکرد فرهنگی است افزود: جرایم، تنبیهها و برخوردهای سختی که تا امروز در خصوص متخلفان اعمال شده نتیجهای نداشته و همچنان سالانه چندین هزار نفر جان خود را در اثر بیاحتیاطی و عدم رعایت قانون از دست میدهند و خسارت سنگینی هم به جامعه وارد میشود.
وی گفت: هدف ما این است که آحاد جامعه نظمپذیر شوند و به قانون احترام بگذارند و چارچوبهای اجتماعی را مراعات کنند و این امر محقق نمیشود مگر اینکه با یاری فرهنگیان، تبعیت از قانون، درونی شود.
سرهنگ شرفی با اشاره به اینکه معلمان بیشترین نقش را در تربیت نسل فعلی و آینده دارند افزود: در صورتی که توان معلمان در جهت همکاری با نیروی انتظامی تقویت شود از خسارتها و آسیبهای اجتماعی بسیاری پیشگیری میشود.
فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه آمار تصادفات در کشور بسیار تکاندهنده است، گفت: مجموعه آموزشی و پرورش برای کاهش خسارات جادهای احساس وظیفه سنگینی میکند.
امیر نظری با بیان اینکه عوامل انسانی، خودرو و جاده سه فاکتور مؤثر در تصادفات هستند، افزود: برای اینکه نقش عامل انسانی از تلفات و خسارات جادهای حذف شود، جز آموزش، چاره دیگری وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 15 هزار فرهنگی در سطح استان مشغول فعالیت هستند، ادامه داد: با توجه به اثرگذاری این قشر در جامعه بر روی دانشآموزان و خانوادههای آنان، این افراد میتوانند کمک خوبی به پلیس به ویژه در کاهش تصادفات جادهای داشته باشند.
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