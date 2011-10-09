70 درصد اعتبارات کمیته امداد زنجان برای اشتغال روستایی هزینه می شود

علی عزیزخانی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از اقدامات مهم کمیته امداد امام خمینی (ره ) را توجه به مناطق محروم و رفع مشکلات اقتصادی جامعه هدف در حوزه روستایی است.

وی اظهار داشت: برای ساماندهی و اشتغالزایی مددجویان ساکن در روستاها اقدامات مفیدی صورت گرفته که برگزاری دوره های آموزشی، اعطای تسهیلات مشاغل خانگی و اجرای طرحهای کسب و کار خرد از مهمترین و برجسته ترین این خدمات است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) زنجان افزود: این نهاد پس از بررسی طرحهای اقتصادی مددجویان روستایی، اقدام به اعطای تسهیلات قرض الحسنه کرده و با نظارتهای لازم و ارائه مشاوره های شغلی زمینه خود کفایی و استقلال مالی این خانواده ها را فراهم می کند.

عزیزخانی گفت: در سالجاری 70 درصد اعتبارات اشتغال کمیته امداد استان معادل مبلغ 140 میلیارد ریال به منظور ایجاد اشتغال مددجویان روستایی در نظر گرفته شده که انتظار می رود با این اعتبار زمینه ایجاد بیش از دو هزار فرصت شغلی را برای این قشر از جامعه فراهم کنیم.