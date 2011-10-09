عرضه 5 هزار عنوان کتاب عربی و انگلیسی در نمایشگاه قم

احد رضایی مدیرعامل شرکت ویژه نشر در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی یک نمایشگاه کتاب به همت این شرکت در قم خبر داد و گفت: امسال نهمین دوره نمایشگاه کتاب‌های علوم انسانی در موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی (ره) شهر قم برگزار شده است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه از 16 تا 21 مهرماه از ساعت 8 تا 12 و 15 تا 19 میزبان علاقمندان به کتاب‌های تخصصی علوم انسانی است و برای طلاب و دانشجویان تخفیفی تا 15 درصد در نظر گرفته شده است.

مسئول نمایشگاه کتاب‌های علوم انسانی با اشاره به اینکه کتاب‌های عرضه شده به 2 زبان عربی و انگلیسی است، بیان کرد: 5 هزار عنوان کتاب از کشورهایی چون انگلستان، آلمان، فرانسه، سوریه و لبنان و ... که در فاصله سال‌های 2009 تا 2011 منتشر شده‌اند در نمایشگاه عرضه شده است.

رضایی در پایان خبر داد: این کتاب‌ها در شاخه‌های علوم اسلامی، دیگر ادیان، فلسفه، ادبیات عرب، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی هستند.