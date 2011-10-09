پرواز شیراز - رشت - عسلویه در فرودگاه رشت برقرار می شود

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسیر فقط در روزهای چهارشنبه از فرودگاه رشت انجام می شد که روزهای جمعه هر هفته نیز به این مسیر اضافه شده است.

وی اظهار داشت: پروازهای هفتگی فرودگاه رشت به مقاصد تهران، مشهد، بندرعباس، شیراز، اصفهان، کیش، اهواز، عسلویه 84 سورتی است.

مدیر کل فرودگاه گیلان در ادامه از آماده بودن فرودگاه رشت برای انجام عملیات حج تمتع و عتبات عالیات که در دهه اول آبان ماه سال جاری به طور مستقیم از فرودگاه سردار جنگل به مدینه و بغداد انجام خواهد شد، خبرداد.

فرودگاه سردارجنگل رشت تنها فرودگاه استان گیلان است.