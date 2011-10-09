نیروی انتظامی ایران در خاور میانه سر آمد است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب ظهر یکشنبه درافتتاح یکی از شعب قوامین در استان که با حضور رئیس شعب قوامین برگزار شد اظهارداشت: ما زمینه رفاه پرسنل نیروی انتظامی را فراهم کرده ایم تا پلیس بدون مشکلات مادی به مسائل امنیتی توجه کند.

وی افزود: در سال جاری عملیات اجرایی احداث واحد های مسکونی پرسنل ناجا نیز آغاز شده تا این امر گامی دیگر برای ارتقاء وضعیت معیشتی کارکنان نیروی انتظامی باشد.



سردار جعفری نسب یادآور شد: بانک قوامین پشتوانه ای مهم برای رسیدگی به امور کارکنان ناجا است و نیروی انتظامی در تلاش است تا وضعیت معیشتی پرسنل این نیرو به روز و تمامی امکانات رفاهی برای آنان فراهم شود.

وی در خصوص فاز اول تفریحگاه برای پرسنل نیروی انتظامی عنوان کرد: در تلاش هستیم با تفاهم نامه ای که با استاندار و فرماندهی کشور امضاء خواهد شد کار ابتدائی آن آغاز شود.

جعفری نسب بیان کرد: با توجه به همکاری بانک قوامین و ارائه تسهیلات مختلف به کارکنان ناجا و با فراهم بودن تمامی این امکانات دیگر بهانه ای برای کم کاری نیروی انتظامی وجود ندارد.

وی اظهارداشت: ما سالانه یک میلیارد و 200 میلیون تومان تسهیلات در اختیار پرسنل می گذاریم و امروز اگر پلیس به لحاظ معیشتی تأمین باشد و نیازهای اولیه زندگی را داشته باشد آن پلیس می‌تواند زینت کشور باشد.

وی یادآور شد: در استان قزوین در چند سال آینده بزرگترین مرکز فرهنگی و تفریحی را خواهیم داشت که فاز اول ساخته شده است و سالن‌های ورزشی و سونا و استخر در چهار هکتار در حال شکل‌گیری است.

در ادامه مدیر شعب بانک قوامین در استان قزوین یادآور شد: بانک قوامین در استان قزوین شش شعبه دارد و امروز همزمان با ولادت امام رضا (ع) شاهد افتتاح این شعبه هستیم.

علی اصغر دباغ‌ها گفت: در استان قزوین چهار شعبه و در شهرستان بوئین زهرا و تاکستان هر کدام یک شعبه داریم که یک ماه دیگر شعبه بانک قوامین در بوئین زهرا افتتاح می‌شود.